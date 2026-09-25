Siết chặt phòng ngừa, kiểm tra, giám sát để ngăn sai phạm từ sớm

Dự phiên họp có đại diện Vụ Địa phương 2 (Ban Nội chính Trung ương); Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; các Phó Trưởng Ban, thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan liên quan và thành viên Tổ giúp việc.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Thành ủy, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, trong 9 tháng đầu năm, các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng đã triển khai 120/146 nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo giao, cơ bản bảo đảm tiến độ.

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; đồng thời nhìn thẳng vào những hạn chế đang tồn tại ở một số nơi. Việc nhận diện vị trí, lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực có lúc chưa kịp thời; kiểm tra, giám sát nội bộ chưa thường xuyên, chưa tập trung vào những khâu dễ xảy ra sai phạm.

Đề cập vụ án vừa xảy ra tại phường Hòa Khánh liên quan các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ và làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Bí thư Thành ủy yêu cầu phân tích kỹ, làm rõ trách nhiệm và rút ra bài học trong công tác quản lý, phòng ngừa. “Phòng ngừa phải đi trước; kiểm tra, giám sát phải chủ động, từ sớm, từ xa; kiểm soát quyền lực phải thực chất”, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang, phát biểu tại phiên họp

Về công tác phòng, chống lãng phí, Bí thư Thành ủy lưu ý tình trạng một số dự án kéo dài, tài sản công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp chưa được xử lý kịp thời, ảnh hưởng đến việc phát huy nguồn lực phục vụ phát triển. Thành phố cần gắn chống lãng phí với yêu cầu khơi thông nguồn lực, đưa đất đai, tài sản và các dự án tồn đọng vào khai thác hiệu quả.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý một số vụ án, vụ việc, thu hồi tài sản, thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị kiểm toán còn chậm; đồng thời khắc phục tình trạng e ngại trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc.

Các đại biểu dự phiên họp

Đối với các nhiệm vụ phải hoàn thành trong những tháng cuối năm, từng nội dung phải xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm cụ thể. Những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ phải sớm làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp xử lý.

Tại phiên họp, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu trao đổi thẳng vào những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong xử lý các vụ án, vụ việc, thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán, thu hồi tài sản, xử lý dự án tồn đọng và tài sản dôi dư. Mỗi nội dung thảo luận phải hướng tới phương án xử lý cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

Công Hạnh