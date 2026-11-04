Siết chặt nhập khẩu điện thoại, thiết bị công nghệ cũ

Việc đưa các thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng như điện thoại thông minh, máy tính và nhiều sản phẩm công nghệ khác vào danh mục cấm nhập khẩu theo quy định mới ban hành đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 10 ngày 4/11, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, việc siết nhập khẩu các thiết bị công nghệ cũ từ 1/1/2027 nhằm chuẩn hóa và đồng bộ hóa pháp luật về công nghệ số.

Trong quy định mới, các danh mục thiết bị công nghệ số cấm nhập khẩu đều được quy chuẩn chính xác và tuân thủ chặt chẽ theo mã HS. Điều này giúp các cơ quan quản lý và doanh nghiệp áp dụng một cách rõ ràng, chính xác, tránh những vướng mắc trong quá trình thực thi.

Từ 1/1/2027, thiết bị công nghệ cũ sẽ bị siết chặt nhập khẩu.

Cục trưởng Cục Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo Nguyễn Khắc Lịch cho hay, việc này còn nhằm bảo vệ người tiêu dùng, an toàn dữ liệu và hỗ trợ sản xuất nội địa. Việc cho phép nhập khẩu ồ ạt các loại hàng hóa công nghệ cũ sẽ tạo ra mặt bằng giá thành tự phát, gây tác động tiêu cực đến thị trường.

“Các thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an toàn kỹ thuật và an ninh thông tin. Những sản phẩm cũ xuống cấp không chỉ có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ gây mất an toàn cho người sử dụng, mà còn chứa đựng các lỗ hổng dữ liệu nguy hiểm, dẫn đến rủi ro lộ bí mật thông tin. Việc ngăn chặn các mặt hàng này giúp giảm thiểu rủi ro cho người tiêu dùng”, ông Lịch cho biết.

Bên cạnh danh mục cấm đối với các thiết bị tiêu dùng cá nhân, quy định cũng nêu rõ những trường hợp thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng vẫn tiếp tục được phép nhập khẩu. Đó là các loại dây chuyền thiết bị phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, hoặc các dây chuyền thiết bị trang bị cho phòng thí nghiệm.