Siết chặt nạn mua bán chim trời, động vật hoang dã

Tăng cường kiểm tra, ký cam kết tại các chợ

Ngày 15/10, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm phối hợp với Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công và Công an phường Kim Long tổ chức làm việc với Ban Quản lý các chợ, triển khai tuyên truyền và ký cam kết với tiểu thương tại chợ Hương Hồ, chợ Thông và chợ Kim Long về việc không kinh doanh, mua bán động vật hoang dã, chim trời, chim di cư.

Lực lượng chức năng kiểm tra các chợ trên địa bàn.

Hoạt động được thực hiện theo Công văn số 1002/CV-CCKL và Kế hoạch số 425/KH-HKLKVTT ngày 12/10/2026, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các hộ kinh doanh trong việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Tại các buổi làm việc, lực lượng chức năng phổ biến những quy định liên quan, đồng thời yêu cầu Ban Quản lý chợ phối hợp tuyên truyền, giám sát hoạt động kinh doanh, kịp thời phát hiện và thông báo các hành vi vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền.

Các tiểu thương được vận động ký cam kết không săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, tàng trữ, quảng cáo, kinh doanh, mua bán trái phép động vật hoang dã, chim trời, chim di cư trong và ngoài khu vực chợ. Việc ký cam kết góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, ngăn chặn tình trạng buôn bán các loài động vật có nguồn gốc tự nhiên.

Trước đó, ngày 13/10, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động mua bán động vật hoang dã, chim trời tại chợ Tây Lộc, phường Phú Xuân.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại chợ Tây Lộc, TP Huế.

Qua kiểm tra các lối đi và khu vực kinh doanh, đoàn công tác không phát hiện hành vi mua bán các loài này tại thời điểm kiểm tra.

Ngày 14/10, lực lượng kiểm lâm tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng kiểm tra, tuyên truyền tại chợ Bến Ngự, phường Thuận Hóa.

Bên cạnh phổ biến quy định pháp luật, đoàn công tác vận động Ban Quản lý chợ và tiểu thương không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc từ những loài này.

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Cùng với hoạt động kiểm tra trực tiếp tại các chợ, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tiểu thương và người tiêu dùng về trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã, chim trời, chim di cư. Các bảng tuyên truyền được lắp đặt tại khu vực đường Phan Đình Phùng, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên đến cộng đồng.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân không săn bắt, bẫy, nuôi nhốt, giết mổ, vận chuyển, chế biến, kinh doanh hoặc sử dụng trái phép động vật hoang dã; không tiêu thụ các loài chim trời, chim di cư không có nguồn gốc hợp pháp.

Kiểm tra, tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã các chợ trên địa bàn.

Các hành vi vi phạm cần được phát hiện, thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Ban Quản lý các chợ được đề nghị tăng cường giám sát, phối hợp tuyên truyền và vận động tiểu thương thực hiện nghiêm các nội dung đã cam kết; không tổ chức hội thi có đối tượng thi là động vật hoang dã hoặc chim trời chưa bảo đảm hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Thời gian tới, các địa phương và lực lượng chức năng tại TP Huế tiếp tục phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm trong hoạt động quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng sinh thái và xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, đúng quy định pháp luật.