Siết chất lượng đào tạo văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh

Đây là thông tin vừa được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân yêu cầu tại cuộc họp về công tác quản lý đào tạo văn bằng thứ hai, đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh và chứng chỉ ngoại ngữ. Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an.

Quy mô đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh tăng nhanh

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo cho biết, theo dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học (HEMIS), số người học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học tăng từ 10.613 người năm 2023 lên 17.113 người năm 2025, tương đương 61,2%. Cùng giai đoạn, quy mô đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tăng 60,5%, từ 32.489 lên 52.129 người. Số đơn vị có người học theo phương thức từ xa tăng từ 20 lên 39.

Năm 2026, các cơ sở đào tạo đăng ký 38.224 chỉ tiêu đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh, 5.810 chỉ tiêu văn bằng thứ hai chính quy và 6.534 chỉ tiêu văn bằng thứ hai vừa làm vừa học. Riêng nhóm văn bằng thứ hai vừa làm vừa học, chỉ tiêu đăng ký tăng 68,6% so với năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân chủ trì cuộc họp.

Theo Vụ Giáo dục Đại học, quy mô tăng nhanh đặt ra yêu cầu đối chiếu số lượng người học với năng lực tổ chức đào tạo của từng cơ sở, từ đội ngũ giảng viên, học liệu số, hệ thống quản lý học tập đến điều kiện thực hành và đánh giá bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đối với văn bằng thứ hai, việc công nhận, chuyển đổi tín chỉ từ chương trình đã học phải có căn cứ đối với từng người học và bảo đảm chuẩn đầu ra. Vụ Giáo dục Đại học đề xuất kiểm tra chuyên đề, ưu tiên các cơ sở có quy mô lớn hoặc tăng nhanh; đồng thời xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, thống nhất chuẩn đầu ra giữa các hình thức đào tạo và nghiên cứu yêu cầu năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5, tương đương C1.

Liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương cho biết, có 38 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo quy chế trước đây.

Theo quy định chuyển tiếp, các đơn vị này được tiếp tục tổ chức thi và cấp chứng chỉ đến hết ngày 31/12/2026. Từ ngày 1/1/2027, việc tổ chức thi thực hiện theo Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT.

Cục Quản lý chất lượng đề xuất tăng cường hậu kiểm, tập trung vào hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu camera, phần mềm nhận diện thí sinh; thẩm định độc lập ngân hàng câu hỏi và định dạng đề thi. Đối với chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài, Cục đề xuất tăng cường giám sát hoạt động liên kết tổ chức thi, duy trì điều kiện bảo đảm chất lượng; đồng thời xây dựng, cập nhật và công khai danh mục chứng chỉ được công nhận theo mục đích sử dụng.

Yêu cầu chuẩn hóa đầu ra, tăng cường kiểm tra

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quân ghi nhận học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh là nhu cầu chính đáng của xã hội. Tuy nhiên, trước thực tế quy mô đào tạo tăng nhanh, Thứ trưởng yêu cầu tăng cường kiểm tra, chuẩn hóa chương trình và bảo đảm chất lượng đầu ra.

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ để được cấp chứng chỉ.

Thứ trưởng giao Vụ Giáo dục Đại học chủ trì kiểm tra chuyên đề về đào tạo văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức từ xa; rà soát cơ sở dữ liệu, lựa chọn một số cơ sở để kiểm tra điểm và triển khai kiểm tra công tác đào tạo từ xa trên phạm vi cả nước. Quá trình kiểm tra phải kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, đồng thời phối hợp với A03, Bộ Công an ngay từ khâu triển khai.

Về chương trình đào tạo, Thứ trưởng yêu cầu Vụ Giáo dục Đại học sớm hoàn thiện, trình ban hành chuẩn chương trình đào tạo khối ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, trong đó có ngành Ngôn ngữ Anh. Đáng chú ý, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh phải tương đương với chương trình chính quy.

Đối với yêu cầu năng lực ngoại ngữ bậc 5, tương đương trình độ C1, Thứ trưởng yêu cầu các cơ sở đào tạo có minh chứng đánh giá người học đạt trình độ này, đồng thời nhấn mạnh người học chỉ được cấp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh sau khi có chứng chỉ xác nhận đạt trình độ C1. Thứ trưởng cũng giao Vụ Giáo dục Đại học phối hợp với Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin xây dựng thông tư về chuẩn nền tảng đào tạo từ xa.

Đối với hoạt động thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, Thứ trưởng Lê Quân yêu cầu Cục Quản lý chất lượng tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và việc cấp chứng chỉ tại các đơn vị này.