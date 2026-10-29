Siết chặt kỷ luật, tăng cường quản trị con người cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị. Ảnh: P.T

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên triển khai tất cả các khâu theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay với hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi (tăng hơn 61.000 thí sinh) cùng trên 200.000 cán bộ, giáo viên tham gia.

Công tác phối hợp giữa Trung ương và địa phương được triển khai đồng bộ; 100% thí sinh đăng ký trực tuyến. Đây cũng là kỳ thi lần đầu tiên áp dụng thiết bị quét an ninh cầm tay, áp dụng Rubric trong hướng dẫn chấm thi môn Ngữ văn, tổ chức thống nhất đáp án và hướng dẫn chấm thi với 34 Ban chấm thi môn Ngữ văn trên toàn quốc (theo hình thức trực tuyến); cùng với đó, tổ chức chấm thẩm định tại 10 tỉnh, thành phố...

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: P.T

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kỳ thi vẫn còn hạn chế như: một số địa phương để xảy ra lỗi in sao đề thi; công tác coi thi đã xảy ra vi phạm quy chế tại một số điểm thi với 89 thí sinh vi phạm, tăng so với năm 2025; việc kiểm tra giám sát ở một số nơi còn hình thức, chưa kịp thời ngăn chặn sai phạm.

Hội nghị diễn ra tại Trường ĐHSP, ĐHĐN. Ảnh: P.T

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận nỗ lực của toàn ngành, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, đặc biệt là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng và gian lận tại trường THPT chuyên Tuyên Quang. Lãnh đạo Bộ khẳng định quan điểm xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để răn đe. Thứ trưởng nhấn mạnh, dù công nghệ có tối tân đến đâu, yếu tố quyết định vẫn là con người; do đó vấn đề then chốt hiện nay là quản trị con người hiệu quả để chống gian lận. Thứ trưởng cho biết, Kỳ thi năm 2027 sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 37 ngày 20-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử và kiểm tra, đánh giá trong giáo dục.

Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp tạo trong Kỳ thi 2026. Ảnh: P.T

Từ 5 bài học kinh nghiệm về chỉ đạo sát sao, phân công phân cấp, phối hợp thông suốt, địa phương chủ động và truyền thông kịp thời, hội nghị đã thảo luận nhiều giải pháp cho kỳ thi năm 2027. Theo đó, Bộ GD-ĐT định hướng sẽ bổ sung hệ thống camera giám sát tại tất cả các phòng thi và khu vực thi phục vụ hậu kiểm; siết chặt quản lý nhân sự; điều chỉnh quy định bố trí điểm thi để trộn học sinh giữa các trường; đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo.

Theo dự kiến, Kỳ thi năm 2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11, 12-6.

Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Kỳ thi 2026. Ảnh: P.T

Dịp này, Bộ GD-ĐT đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.