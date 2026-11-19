Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu nâng cao chất lượng khảo sát, thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán. Ảnh: L.HƯỜNG

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN), các Trưởng đoàn kiểm toán nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế, sai sót đã được nêu tại các thông báo tổng hợp hằng quý.

Công văn yêu cầu, các đơn vị trực thuộc KTNN tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của KTNN, nhất là Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Chỉ thị số 1346/CT-KTNN ngày 28/10/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý.

Đồng thời, chỉ đạo các Đoàn kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán tuân thủ Hệ thống chuẩn mực KTNN, Quy trình kiểm toán của KTNN, Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán, Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước, các hướng dẫn kiểm toán và quy định về ghi chép nhật ký kiểm toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu nâng cao chất lượng khảo sát, thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán, bao gồm kế hoạch kiểm toán tổng quát và kế hoạch kiểm toán chi tiết; bảo đảm kế hoạch kiểm toán chi tiết phù hợp với kế hoạch kiểm toán tổng quát và tình hình thực tế tại đơn vị. Việc phân công nhiệm vụ cho kiểm toán viên phải phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường và kinh nghiệm thực tiễn; việc điều chỉnh kế hoạch kiểm toán phải có đầy đủ căn cứ, đúng trình tự và thẩm quyền.

Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, soát xét quá trình thực hiện nhiệm vụ, tránh bỏ sót nhiệm vụ được phân công. Trường hợp thực hiện không đầy đủ nội dung được phân công phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý; đồng thời nâng cao chất lượng thu thập, đánh giá, lưu trữ bằng chứng kiểm toán và ghi nhật ký kiểm toán đúng quy định.

Đối với công tác thẩm định, kiểm soát và phát hành báo cáo kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu tập trung kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ, chính xác của tài liệu, số liệu và tính phù hợp của bằng chứng kiểm toán. Các đánh giá, kết luận, kiến nghị kiểm toán phải có đầy đủ bằng chứng và căn cứ pháp lý; kiến nghị kiểm toán phải tương xứng với các phát hiện kiểm toán. Việc điều chỉnh kết quả kiểm toán, phát hành báo cáo kiểm toán phải đúng trình tự, thời hạn và thẩm quyền.

Đặc biệt, các đơn vị phải tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục và phòng ngừa tái diễn những tồn tại, hạn chế, sai sót đã được chỉ ra. Theo đó, cần rà soát các kết luận, thông báo thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chất lượng kiểm toán; xác định nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục theo phương châm “sáu rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Công văn cũng yêu cầu phân biệt rõ giữa hạn chế nghiệp vụ với hành vi vi phạm để kiểm điểm, xem xét xử lý hoặc đề nghị xử lý đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát, không để những tồn tại, hạn chế, sai sót đã được chỉ ra tiếp tục tái diễn. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ, đúng thời hạn các kết luận, kiến nghị đã nêu tại các thông báo, kết luận.

Tổng Kiểm toán nhà nước giao Thanh tra KTNN chủ trì theo dõi, tổng hợp, đôn đốc kết quả thực hiện; phối hợp với các đơn vị tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp chậm khắc phục, tái diễn vi phạm (nếu có).

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN có trách nhiệm thực hiện nghiêm Công văn; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Thanh tra KTNN) để có ý kiến chỉ đạo./.