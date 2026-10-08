Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Bình chủ trì Hội nghị.

Đánh giá công tác quý III cho thấy, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) và cải cách tư pháp của tỉnh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Các cấp ủy, cơ quan nội chính chủ động cụ thể hóa và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh phù hợp với thực tiễn địa phương.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tiếp tục được nâng cao; công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện hiệu quả, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tự kiểm tra phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ còn hạn chế; việc quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa một số văn bản ở địa phương có lúc chưa kịp thời; kiểm tra, giám sát chuyên đề về PCTNLPTC còn ít; việc phát hiện tham nhũng, tiêu cực chủ yếu qua tố giác, điều tra, thanh tra; vi phạm pháp luật về giao thông còn cao; tội phạm ma túy, môi trường, công nghệ thông tin, mạng viễn thông và hoạt động tôn giáo trái pháp luật còn tiểm ẩn phức tạp...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các cơ quan nội chính tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác nội chính, PCTNLPTC và cải cách tư pháp; chấp hành nghiêm nguyên tắc chỉ đạo “6 rõ”.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Bình phát biểu kết luận Hội nghị.

Cùng với đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và tăng cường tự kiểm tra nội bộ trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ việc tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn.

Các đơn vị xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; chuẩn bị tốt các điều kiện, bảo đảm tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Các cơ quan nội chính cần nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan theo hướng kịp thời, chủ động, thực chất; tham mưu giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền…