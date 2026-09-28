'Siết chặt' kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm bộ máy hành chính vận hành hiệu quả

Không để hồ sơ, công việc tồn đọng kéo dài do nguyên nhân chủ quan

Tại Tuyên Quang, việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính được đặt trong yêu cầu bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành liên tục, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Trong quá trình tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh đồng thời lưu ý nguy cơ xuất hiện tâm lý chờ đợi, giảm sút tinh thần trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không được lấy lý do đang nghiên cứu, dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính hoặc có thể thay đổi vị trí công tác để trì hoãn, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng hoặc không giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Công việc phải được giải quyết kịp thời, đúng quy định, đúng trách nhiệm. Yêu cầu này đặc biệt được nhấn mạnh đối với những công việc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, như giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tỉnh đặt mục tiêu không để hồ sơ, công việc tồn đọng kéo dài do nguyên nhân chủ quan, bảo đảm hoạt động của chính quyền không bị gián đoạn trong quá trình tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy.

Để bảo đảm các yêu cầu này được thực hiện thực chất, tỉnh tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời gian làm việc và trách nhiệm thực thi công vụ; xử lý cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện xao nhãng, thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, để chậm trễ, tồn đọng công việc. Trách nhiệm của người đứng đầu cũng được đặt ra khi để cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng nhiệm vụ và việc phục vụ Nhân dân.

Trong khi đó, tại Đắk Lắk, yêu cầu siết chặt kỷ cương được gắn trực tiếp với đổi mới lề lối làm việc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực thi công vụ và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương, gây phiền hà, nhũng nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc không kịp thời phát hiện, xử lý phản ánh, kiến nghị. Đắk Lắk cũng đặt ra yêu cầu điều chuyển, thay thế ngay đối với cán bộ, công chức, viên chức có năng lực hạn chế hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại những vị trí thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Tinh thần này được cụ thể hóa bằng những cách làm hướng tới giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục. Điển hình, Sở Tài chính Đắk Lắk chủ động tham mưu áp dụng thí điểm cơ chế “luồng xanh”, giúp rút ngắn 50% thời gian thực hiện thủ tục chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Một số thủ tục trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp cũng được cắt giảm 50% thời gian giải quyết.

Nâng cao trách nhiệm công vụ, tác phong, lề lối làm việc

Nếu Tuyên Quang tập trung ngăn chặn tình trạng làm việc cầm chừng trong bối cảnh tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy hay Đắk Lắk gắn kỷ cương với hiệu quả giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp thì Bắc Ninh đặt trọng tâm vào chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và việc chấp hành chế độ hội nghị trong các cơ quan Đảng, hệ thống chính trị.

Qua kiểm tra, Bắc Ninh nhận thấy vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; trong đó có tình trạng tham dự hội nghị chưa nghiêm túc, chưa chấp hành đầy đủ quy định về chế độ hội nghị. Để khắc phục, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và chế độ hội họp. Người đứng đầu đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp về việc quản lý, triệu tập, theo dõi và bảo đảm thành phần tham dự các hội nghị theo quy định.

Cán bộ, đảng viên, công chức được yêu cầu tham gia đầy đủ, đúng thành phần, đúng thời gian; trường hợp đặc biệt không thể tham dự phải báo cáo và được cấp có thẩm quyền đồng ý. Đối với các điểm cầu trực tuyến, địa phương, cơ quan, đơn vị được giao tổ chức phải triệu tập đầy đủ thành phần, thực hiện nghiêm việc điểm danh và quản lý số lượng đại biểu. Đáng chú ý là Bắc Ninh xác định việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, tác phong, lề lối làm việc và chế độ hội nghị là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức hằng năm.

Từ ba cách tiếp cận trên có thể thấy, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đang được các địa phương cụ thể hóa từ những yêu cầu rất trực tiếp trong hoạt động của bộ máy. Đó là không để tâm lý chờ đợi làm đình trệ công việc; không để cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không để thủ tục hành chính kéo dài, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp…

Điểm chung trong các giải pháp được triển khai là gắn kỷ luật, kỷ cương với trách nhiệm của người đứng đầu và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Cùng với yêu cầu kiểm tra, xử lý những biểu hiện vi phạm, các địa phương cũng chú trọng cải thiện phương thức vận hành, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và tổ chức lại công việc theo hướng rõ trách nhiệm, giảm thời gian, nâng cao hiệu quả. Qua đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính không chỉ được đặt ra như yêu cầu về chấp hành quy định, mà được gắn với chất lượng hoạt động của bộ máy và kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.