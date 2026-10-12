Siết chặt kỷ luật, gần dân, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống ma túy

Trải dài ven biển và mở rộng về phía đồng bằng cho đến rừng núi, địa bàn xã Vạn Thắng nằm ở phía Bắc tỉnh Khánh Hòa không chỉ có huyết mạch giao thông quốc lộ 1A, đường sắt xuyên Việt, mà còn có cả đường bộ cao tốc trong tuyến Vân Phong – Nha Trang và đường thủy nội địa từ cảng cá Quảng Hội vươn đến một số đảo Điệp Sơn, Khải Lương, Xuân Đừng… thuộc các xã kế bên.

Công an xã Vạn Thắng kiểm tra công tác đăng ký cư trú ở các thôn xóm, kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy.

Ông Nguyễn Ngọc Ý, Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng cho biết, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hai xã Vạn Thắng Vạn Bình thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa trước đây hợp nhất thành xã Vạn Thắng. Đến nay toàn xã có 8.366 hộ gia đình gồm 31.840 người dân cư trú tại 14 thôn, trong đó có hơn 60% sinh sống bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp; còn lại là hoạt động kinh doanh dịch vụ công thương, cán bộ, công chức viên chức, công nhân doanh nghiệp.

Dù là vùng nông thôn, nhưng xã Vạn Thắng nằm trong vùng quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong nên những năm gần đây nhịp sống nơi này khá sôi động; tình hình ANTT phát sinh những vụ việc trộm cắp tài sản, đánh bạc, thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, đánh nhau… Đáng lo ngại là tệ nạn ma túy lén lút xâm nhập trong đời sống một số đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại sa đà ăn chơi. Do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị triển khai nhiều biện pháp bảo đảm ổn định ANTT, trong đó tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thiếu tá Huỳnh Quốc Dũng, Trưởng Công an xã Vạn Thắng cho biết, trước thực trạng nêu trên, ngoài việc chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động rà soát, phân loại đối tượng chính trị, hình sự, ma túy để có biện pháp quản lý, cảm hóa giáo dục; Công an xã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; kiện toàn 14 tổ ANTT gồm 72 thành viên ở cơ sở là những người thật sự có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao.

Bên cạnh đó, mô hình “Tổ an ninh phòng chống tội phạm” luôn gắn kết chặt chẽ với Công an xã Vạn Thắng trong các cuộc tuần tra khép kín địa bàn và mô hình “Camera giám sát ANTT” với 22 “mắt thần” công nghệ AI lắp đặt tại một số tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm phức tạp ở nội xã luôn được vận hành, phát huy hiệu quả tích cực.

Trong các ca tuần tra bảo vệ ANTT Công an xã Vạn Thắng thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy.

Điều đáng nói là trong các biện pháp quyết liệt kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật về hình sự và ma túy, Công an xã Vạn Thắng đã tập trung đấu tranh mạnh mẽ với ma túy, nỗ lực thực hiện mục tiêu đến cuối năm nay sẽ có 50% số thôn trong xã không ma túy. Từ đó tạo lập và mở rộng “vùng xanh” bền vững, hướng đến xây dựng xã không ma túy trước năm 2030 theo Nghị quyết của Đảng ủy xã Vạn Thắng.

Theo Thiếu tá Đoàn Thanh Tất, Phó trưởng Công an xã Vạn Thắng, để thực hiện hiệu quả mục tiêu và định hướng nêu trên, trong thời gian qua Công an xã không chỉ chú trọng học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND gắn với các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; mà còn tập trung chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”.

Công an xã Vạn Thắng tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy tại các trường học ở địa phương.

Ngoài việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương công tác, rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ nghiệp vụ - pháp luật; mỗi CBCS đều được phân công bám sát cơ sở, gần dân để tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong đó có tập trung chuyên sâu về hiểm họa của ma túy và những hệ lụy liên quan đến sức khỏe con người, đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời dẫn dắt các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện hành vi phạm tội khác.

Công tác tuyên truyền phòng chống ma túy tại các trường học được Công an xã Vạn Thắng triển khai bằng phương pháp trực quan sinh động.

Ngoài ra, Công an xã Vạn Thắng còn tổ chức 6 đợt tuyên truyền phòng chống ma túy cho hơn 1.500 học sinh và gần 300 công nhân lao động tại các trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa phương. Đặc biệt là đã tiến hành tầm soát 80 công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự, 109 người dự tuyển dân quân và gần 450 người là chủ tàu cá, thuyền trưởng, ngư dân, công nhân doanh nghiệp, người tạm trú tại các trọ, thanh - thiếu niên thuộc diện nghi vấn, người tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện, chấp hành xong án phạt tù. Qua đó đã phát hiện và xử lý một số trường hợp dương tính với ma túy.

Thiếu tá Đoàn Thanh Tất, Phó trưởng Công an xã Vạn Thắng trao đổi nhiệm vụ cùng các đồng đội trước khi triển khai một cuộc tuần tra.

Quyết liệt hơn nữa là từ những ca tuần tra trên các đường thôn, ngõ xóm, hơn một năm qua Công an xã Vạn Thắng không chỉ giải tán 25 nhóm với hơn 120 thanh thiếu niên tụ tập bất thường; kịp thời ngăn chặn, xử lý 5 đối tượng đi trên xe ô tô tải mang theo 11 hung khí tự chế để giải quyết mâu thuẫn; truy bắt 1 đối tượng trộm cắp tài sản; mà còn phát hiện, truy bắt nhiều vụ phạm pháp liên quan đến ma túy.

Đơn cử rạng sáng 12/6/2026, tổ tuần tra phát hiện Trương Minh Ngoan, trú tại thôn Phú Hội 2 đang dừng xe bất thường bên lề đường ở thôn Suối Luồng nên tiến hành kiểm tra, thu giữ 1 tép ma túy đá do đối tượng này cất giấu trong túi quần. Đấu tranh truy nóng, trong chiều và tối cùng ngày, Công an xã truy bắt thêm 5 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 6,134g ma túy đá để chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý theo thẩm quyền.

Công an xã Vạn Thắng hướng dẫn thành viên bảo vệ ANTT ở cơ sở thao tác kỹ thuật trên máy tính để hỗ trợ người dân đăng ký hồ sơ trực tuyến.

Từ các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh truy xét kết hợp tuần tra và đặc biệt là từ hành động gần dân, lắng nghe người dân phản ánh, cung cấp thông tin, hơn 1 năm sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã Vạn Thắng đã điều tra, làm rõ, chuyển cơ quan có thẩm quyền khởi tố 18 vụ án gồm 34 bị can mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 38,7213g ma túy các loại cùng nhiều công cụ, tang vật khác có liên quan. 76 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong từng vụ việc riêng biệt đã bị xử phạt hành chính nghiêm minh; 16 đối tượng bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của tòa án.

Công an xã Vạn Thắng thu nhận vân tay của người dân đăng ký làm căn cước. Ảnh: Hữu Toàn.

“Cuộc chiến phòng, chống ma túy ở vùng quê này vẫn còn rất nhiều khó khăn, thử thách. Công an xã Vạn Thắng tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc, quyết tâm chuyển hóa địa bàn phức tạp sớm trở thành “vùng xanh” không ma túy. Trong đó, công tác tuyên truyền phải thật sự lan tỏa sâu rộng đến từng nhà, để mỗi người dân là một điểm tựa vững chắc, hỗ trợ lực lượng Công an triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy; góp phần đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương” – Thiếu tá Huỳnh Quốc Dũng chia sẻ.