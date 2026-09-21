Siết chặt kỷ cương, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn

Theo báo cáo của Văn phòng UBND thành phố, trong tháng 8/2026, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành 321/529 nhiệm vụ được giao (đạt tỷ lệ 60,7%), trong đó hoàn thành đúng hạn đạt 58,4%. Tính chung giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/8/2026, toàn thành phố đã hoàn thành 15.694/16.966 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 92,5%). Mặc dù tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn có chiều hướng cải thiện, tuy nhiên một số đơn vị vẫn còn nhiều nhiệm vụ chậm trễ. Nhằm khắc phục tình trạng này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm 31 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Các đơn vị có tỷ lệ hoàn thành đúng hạn thấp hơn mức bình quân của thành phố phải kịp thời triển khai giải pháp khắc phục ngay trong tháng 9/2026. Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND thành phố theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện để làm cơ sở đánh giá cán bộ hằng tháng, quý và năm. Văn phòng UBND thành phố tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng công việc, gắn sao đối với các nhiệm vụ trọng tâm và từ chối xác nhận hoàn thành cho các báo cáo chưa đạt yêu cầu.