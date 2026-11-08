Siết chặt kỷ cương thi đấu, bảo đảm công bằng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Nội dung trên được nêu trong Công văn số 263/CMKT ngày 5.11.2026 do Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật Nguyễn Hồng Minh ký, gửi đến trưởng đoàn thể thao các tỉnh, thành phố và ngành tham dự Đại hội.

Muay là bộ môn đầu tiên của Đại hội được tổ chức tại TP.HCM. Ảnh: Vĩnh Hy

Theo quy định, VĐV đã đăng ký nhưng muốn bỏ cuộc phải có văn bản giải trình cụ thể, nêu rõ lý do và được lãnh đội hoặc HLV trưởng xác nhận.

Trường hợp xin rút lui do chấn thương hoặc vấn đề sức khỏe, VĐV phải có kết luận chuyên môn của bác sĩ hoặc bộ phận y tế do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.

Đối với những trường hợp tự ý bỏ cuộc không có lý do chính đáng hoặc không cung cấp hồ sơ minh chứng hợp lệ, toàn bộ kết quả thi đấu ở nội dung đó sẽ bị hủy, đồng thời các quyền lợi liên quan (nếu có) cũng bị tước bỏ.

Tùy mức độ vi phạm, Ban tổ chức có thể áp dụng các hình thức kỷ luật như truất quyền chỉ đạo đối với HLV, truất quyền thi đấu và thông báo công khai đến đơn vị chủ quản.

Đáng chú ý, với những vi phạm nghiêm trọng, Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật sẽ báo cáo Cục TDTT Việt Nam xem xét, kiến nghị không triệu tập cá nhân vi phạm vào đội tuyển quốc gia hoặc không cử tham dự các giải quốc tế trong thời gian tiếp theo. Đây là hình thức kiến nghị xem xét, không áp dụng tự động cho mọi trường hợp bỏ cuộc.

Bên cạnh đó, các đoàn phải tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống doping, ngăn chặn gian lận, nhường điểm và dàn xếp kết quả thi đấu.

Động thái này nhằm tăng cường kỷ cương, bảo đảm tính trung thực, công bằng và uy tín của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.