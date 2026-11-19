Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 353 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10. Trong đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho nhiệm vụ các tháng cuối năm, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và chăm lo Tết chu đáo cho người dân.

Bám sát mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công

Theo nội dung chỉ đạo, Khánh Hòa đặt quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 trên cơ sở bám sát kịch bản tăng trưởng quý IV và kết quả 10 tháng. Các ngành, địa phương phải rà soát từng chỉ tiêu, tìm dư địa và giải pháp bù đắp phần thiếu hụt, gắn nhiệm vụ tháng 11 và tháng 12 trực tiếp với các dự án, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất có đóng góp lớn cho tăng trưởng. Song song đó, tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2027 bám sát nghị quyết Trung ương và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Các dự án đầu tư công được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.

Một trong những trọng tâm được nhấn mạnh là đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Tỉnh yêu cầu tháo gỡ vướng mắc từ khâu thủ tục đầu tư, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng đến thi công, thanh toán; quản lý chặt tạm ứng, đôn đốc thu hồi đúng quy định và gắn giải ngân với khối lượng thực tế. Những chủ đầu tư, địa phương giải ngân chậm phải chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và cách khắc phục.

Về tài chính - ngân sách và đất đai, tỉnh yêu cầu siết chặt chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, đẩy nhanh giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất đủ điều kiện; ưu tiên chi ngân sách cho đầu tư phát triển, an sinh và nhiệm vụ cấp thiết, đồng thời xử lý triệt để nhà, đất dôi dư trong năm 2026 để tránh lãng phí. Tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện quy hoạch tỉnh, quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng và đất san lấp cho các dự án trọng điểm; xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài và cập nhật tiến độ lên hệ thống.

Thúc đẩy nhà ở xã hội, bình ổn thị trường Tết

Với lĩnh vực bất động sản và an sinh xã hội, Khánh Hòa phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê năm 2026; tháo gỡ mặt bằng, đôn đốc tiến độ và xử lý các dự án tồn đọng. Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu rà soát nhà ở thuộc tài sản công chưa bố trí sử dụng, nhất là nhà ở tái định cư để đề xuất phương án xử lý gửi Bộ Xây dựng trước ngày 30-11-2026.

Khánh Hòa phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê năm 2026.

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 đang đến gần, ngành Công Thương cùng các đơn vị liên quan được giao đẩy mạnh xúc tiến thương mại, điều tiết cung cầu, bình ổn giá cả, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời chuẩn bị kế hoạch chăm lo Tết cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân và người lao động khó khăn để “mọi người, mọi nhà đều có Tết”. Trong nông nghiệp, tỉnh chú trọng thu hoạch vụ mùa, triển khai vụ đông xuân 2026, phòng dịch, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và chủ động ứng phó thiên tai, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn hồ đập.

Ở mảng chuyển đổi số và tổ chức bộ máy, Khánh Hòa tập trung cao điểm 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, hoàn thành mục tiêu trước ngày 30-11-2026; rà soát nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 57. Về nhân sự và địa giới hành chính, tỉnh xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW để gửi cấp có thẩm quyền trước ngày 20-11-2026, kiện toàn vị trí việc làm cấp xã (bộ phận một cửa, tiếp công dân, lưu trữ, chữ ký số) và phối hợp thống nhất số liệu diện tích tự nhiên, ranh giới quản lý hành chính trên biển phục vụ trình Chính phủ ban hành 34 nghị quyết công bố diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và phương án phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển; khẩn trương hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp.

Các sở, ngành được giao xử lý kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền, tổng hợp gửi Sở Tài chính báo cáo cơ quan Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; hoàn thành tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; giữ ổn định trường lớp sau sắp xếp, khắc phục thiếu giáo viên, phòng học, bảo đảm an toàn trường học, bữa ăn bán trú, khám sức khỏe định kỳ, hồ sơ sức khỏe điện tử và giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy mùa hanh khô.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng thực hiện, gửi báo cáo kết quả trước ngày 5-12-2026.