Siết chặt kỷ cương quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng

Công tác quản lý trật tự xây dựng, hạn chế tình trạng nhà “siêu mỏng, siêu méo” sau giải phóng mặt bằng dọc hai bên Đại lộ Lê Lợi kéo dài được các cơ quan chức năng thực hiện bảo đảm mỹ quan đô thị.

Những bất cập kéo dài trong thực hiện quy hoạch

Quy hoạch được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, không ít đồ án quy hoạch sau khi được phê duyệt lại chậm triển khai, kéo dài nhiều năm, thậm chí không còn phù hợp với hiện trạng. Những bất cập này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ các dự án mà còn trực tiếp tác động đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tại phường Hạc Thành, Dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc là một ví dụ. Theo rà soát của Sở Xây dựng, dự án còn vướng GPMB với diện tích 29.250,1m2 đất thổ cư của 299 hộ dân và 4.597,2m2 đất của 3 tổ chức. Hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, trong khi việc triển khai dự án kéo dài khiến đời sống, sinh hoạt và các quyền liên quan đến đất đai, xây dựng của người dân bị ảnh hưởng.

Tại Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn và Khu nghỉ dưỡng cao cấp Toàn Tích Thiện phường Sầm Sơn cũng gặp khó khăn trong GPMB. Một số diện tích dân cư hiện hữu chưa được giải phóng, hiện trạng sử dụng đất của các hộ chưa phù hợp với mặt bằng quy hoạch được duyệt. Vì vậy, người dân chưa có đủ cơ sở để được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng. Những vướng mắc kéo dài đã phát sinh đơn thư khiếu nại, có trường hợp vượt cấp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Không chỉ những dự án chậm GPMB, tình trạng quy hoạch chậm triển khai do chưa lựa chọn được nhà đầu tư cũng đặt ra nhiều vấn đề. Tại khu vực Bỉm Sơn, một số quy hoạch như Khu dân cư phía Bắc đường Thanh Niên, Khu dân cư phía Tây Trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn, Khu dân cư Kiều Lê, Khu Nam Bỉm Sơn... chậm được thực hiện, ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất và xây dựng nhà ở của người dân.

Tương tự, tại xã Yên Thọ, quy hoạch Khu công nghiệp số 19 và Khu sinh thái hồ Khe Lau được phê duyệt từ năm 2022 và 2025 nhưng tiến độ triển khai chưa rõ ràng. Người dân phản ánh tình trạng quy hoạch kéo dài đã hạn chế quyền xây dựng, cải tạo nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Tại Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, xã Kiên Thọ, được phê duyệt từ năm 2019 nhưng chưa triển khai, cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Từ thực tế trên cho thấy, khi quy hoạch thiếu tính khả thi, chậm được triển khai hoặc không được điều chỉnh kịp thời trước những thay đổi của thực tiễn, người chịu tác động trực tiếp chính là người dân.

Quyết liệt tháo gỡ từ cơ sở

Trước thực tế trên, ngày 9/9/2026, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm chấn chỉnh những tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời bảo đảm việc thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đất đai và những lĩnh vực liên quan. Ngay sau khi Chỉ thị ban hành, Sở Xây dựng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn; đồng thời ban hành Kế hoạch số 98/KH-SXD ngày 12/10/2026 về tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân tại phường Tân Dân đang được các ngành có liên quan của tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn để chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án.

Đáng chú ý, công tác quản lý được đặt trong yêu cầu thực hiện phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với từng nhiệm vụ, địa bàn và kết quả thực hiện. Chính quyền cấp xã được xác định là lực lượng trực tiếp quản lý thường xuyên, liên tục, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Theo ông Nguyễn Anh Tùng, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng): “Hiện nay, qua theo dõi và tổng hợp báo cáo, các xã, phường đã xây dựng kế hoạch triển khai chỉ thị, xác định những nhiệm vụ trọng tâm và phân công cụ thể đến chủ tịch, phó chủ tịch UBND, lãnh đạo và cán bộ các phòng chuyên môn. Các tổ chức đoàn thể cũng tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, đồng thời phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong lĩnh vực xây dựng. Hiện các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng đang tích cực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh tồn tại và kiến nghị xử lý vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Đồng thời, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn”.