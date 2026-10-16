Siết chặt kỷ cương, phòng ngừa sai phạm

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát với đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: C.P

Gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Đảng bộ xã Phú Ninh triển khai 48 cuộc giám sát và 36 cuộc kiểm tra chuyên đề. Điều này phản ánh công tác kiểm tra, giám sát được duy trì nền nếp ngay trong giai đoạn bộ máy có nhiều thay đổi.

Song mục tiêu của công tác này không nằm ở số cuộc đã thực hiện, mà ở khả năng nhận diện nguy cơ từ sớm, chấn chỉnh kịp thời hạn chế, phòng ngừa sai phạm và thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phú Ninh Võ Duy Trịnh chia sẻ, điểm sáng trong công tác kiểm tra, giám sát của địa phương là đã gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các lĩnh vực then chốt.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã tham mưu triển khai 8 chương trình, 11 kế hoạch giám sát chuyên đề và thường xuyên. Nội dung tập trung vào công tác xây dựng Đảng, quản lý công trình, dự án trọng điểm, sử dụng nguồn lực công, các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ mới phát sinh sau sắp xếp tổ chức. Qua đó, việc nắm tình hình cơ sở được tăng cường, tạo căn cứ để cấp có thẩm quyền chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.

Các chi bộ ở xã Phú Ninh từng được kiểm tra, giám sát đã có những chuyển biến tích cực trong khắc phục các hạn chế, lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Có thể kể đến như Chi bộ thôn Long Khánh (nay là Chi bộ thôn Long Sơn) đã sửa chữa hạn chế trong quản lý tài chính đảng; Chi bộ thôn Dương Đàn khắc phục thiếu sót trong thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát; Chi bộ Phòng Kinh tế xã tăng cường quản lý, sử dụng tài sản sau bàn giao, ngăn chặn nguy cơ thất thoát, lãng phí...

“Từ kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, khi vấn đề hạn chế được chỉ rõ, trách nhiệm được xác định và việc khắc phục được theo dõi, đôn đốc đến cùng thì công tác kiểm tra, giám sát sẽ phát huy đầy đủ vai trò cảnh báo, chấn chỉnh, phòng ngừa, nâng cao chất lượng xây dựng Đảng ngay từ cơ sở”, ông Trịnh nói.

Không bao che, né tránh

Vận hành theo mô hình tổ chức mới, đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ phường Tam Kỳ đã kiểm tra 210 đảng viên và 11 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề 241 đảng viên và 9 tổ chức Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 12 tổ chức Đảng; giám sát 9 tổ chức Đảng và 11 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng và 2 đảng viên; thi hành kỷ luật 4 đảng viên. Tam Kỳ được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đánh giá là một trong những địa phương kiểm tra được nhiều tổ chức Đảng, đảng viên.

Ông Mai Hồng Sanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tam Kỳ cho hay, cùng với việc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch đề ra, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra từ phường đến các tổ chức Đảng trực thuộc luôn nhận thức rõ nhiệm vụ giám sát thường xuyên và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm có vai trò quan trọng đối với việc theo dõi, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; có tác dụng ngăn ngừa, phát hiện các khuyết điểm, sai phạm và kịp thời xử lý những vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Vì vậy, thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy ở phường Tam Kỳ chủ động giám sát thường xuyên, nắm bắt thông tin, phát hiện và xác định dấu hiệu vi phạm để quyết định kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Khi tiến hành kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra thu thập tài liệu, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng và các cơ quan có liên quan để tiến hành thẩm tra, làm rõ khuyết điểm, vi phạm với tinh thần không bao che, né tránh những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng.

“Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế từ cơ sở. Qua đó, làm cho công tác kiểm tra, giám sát thực sự phục vụ nhiệm vụ xây dựng Đảng và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương”, ông Sanh chia sẻ.

Đổi mới, giám sát trên dữ liệu

Đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thành lập và triển khai 10 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chuyên đề trọng tâm năm 2026 đối với ban thường vụ 93 Đảng ủy các địa phương và 6 tổ chức Đảng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu báo cáo tổng hợp và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chung một thông báo kết luận cho 10 đoàn kiểm tra. Qua đó giúp Ban Thường vụ Thành ủy có góc nhìn toàn cảnh về kết quả cũng như những hạn chế, khó khăn của các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời cho ý kiến toàn diện trên các mặt công tác để lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị khắc phục, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chuyên đề trọng tâm năm 2026. Đặc biệt là trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Theo Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Đức Tiến, công tác giám sát thường xuyên được tăng cường, đổi mới “giám sát trên dữ liệu”, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nhắc nhở, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xây dựng kế hoạch giám sát, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các phòng nghiệp vụ theo dõi, phụ trách địa bàn, lĩnh vực tăng cường giám sát thường xuyên, toàn diện đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định… của Đảng.

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quản lý tài sản công, giải quyết chế độ chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính và các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài nguyên, tài chính, ngân sách, đầu tư công, cán bộ.