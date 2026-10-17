Siết chặt kỷ cương, minh bạch hóa thủ tục hành chính tại cơ quan thuế

Trước yêu cầu đổi mới phương thức quản lý và nâng cao minh bạch trong nền hành chính công, Cục Thuế đã chính thức ban hành quy định mới về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế.

Động thái này nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản trong tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp tối đa cho người nộp thuế, đồng thời kiên quyết loại bỏ các biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu trong quá trình thực thi công vụ.

Chuẩn hóa tác phong và 8 nguyên tắc cốt lõi trong giải quyết thủ tục hành chính

Trọng tâm của bộ quy tắc này là việc thiết lập hệ thống 8 nguyên tắc cốt lõi gồm: “Giao tiếp đúng mực”, “Hướng dẫn đúng ngay”, “Có dữ liệu - chủ động khai thác”, “Linh hoạt - không tùy tiện”, “Đủ điều kiện - không chờ đến hạn”, “Vướng phải báo - vượt phải trình - đúng thẩm quyền phải xử lý”, “Giải quyết đến cùng” và “Minh bạch - liêm chính - kiểm soát chặt - xử lý nghiêm”.

8 quy tắc giải quyết thủ tục hành chính thuế. Nguồn: Cục Thuế

Những tiêu chuẩn này định hình rõ ràng khung pháp lý và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp mà mỗi cán bộ thuế phải tuân thủ nghiêm ngặt trong mọi hoạt động nghiệp vụ hằng ngày.

Trong quan hệ giao tiếp với người dân và doanh nghiệp, quy định yêu cầu cán bộ thuế phải chủ động chào hỏi, xưng hô phù hợp, giữ thái độ tôn trọng, bình tĩnh và lắng nghe đầy đủ vấn đề trước khi phản hồi.

Ngôn ngữ giao tiếp phải bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, hạn chế tối đa các thuật ngữ chuyên môn phức tạp khi không cần thiết. Đáng chú ý, cơ quan thuế nghiêm cấm hoàn toàn hành vi ngắt lời người nộp thuế khi họ đang trình bày, không tranh luận nhằm bảo vệ quan điểm cá nhân thay vì giải quyết công việc, đồng thời tuyệt đối không trả lời qua loa hay hướng dẫn người dân sang nơi khác mà không giải thích rõ lý do.

Ngay cả trong tình huống người nộp thuế bức xúc hoặc không đồng tình, cán bộ thuế vẫn phải duy trì sự bình tĩnh, tiếp nhận toàn bộ ý kiến với thái độ cầu thị và trách nhiệm cao nhất.

Bên cạnh tác phong ứng xử, khâu hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ cũng được chuẩn hóa nhằm khắc phục triệt để tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần.

Cán bộ thuế có trách nhiệm hướng dẫn đúng ngay từ đầu, giúp người nộp thuế xác định chính xác thủ tục và nắm rõ yêu cầu thực hiện.

Trước khi yêu cầu bổ sung hồ sơ, công chức phải kiểm tra kỹ lưỡng dữ liệu và thông tin liên quan, làm rõ nội dung người nộp thuế phải làm, lý do thực hiện và phương thức triển khai.

Cục Thuế áp dụng 8 quy tắc cốt lõi để nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Quy tắc này dứt khoát không cho phép công chức yêu cầu thêm giấy tờ ngoài quy định hay bắt buộc sửa đổi hồ sơ nhiều lần do thiếu trách nhiệm kiểm tra ban đầu.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số cũng được đẩy mạnh thông qua nguyên tắc yêu cầu công chức chủ động khai thác thông tin cơ quan thuế đã có sẵn, không được yêu cầu người nộp thuế cung cấp lại trừ khi pháp luật có quy định khác.

Khi phát sinh dữ liệu không khớp, cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm kiểm tra nguyên nhân để phân định rõ lỗi từ hệ thống, quy trình hay lỗi do người nộp thuế.

Đối với công tác xử lý hồ sơ, quy định đặt ra yêu cầu xử lý ngay khi đủ điều kiện và pháp luật cho phép, tuyệt đối không chờ đến sát thời hạn mới giải quyết hay đợi người nộp thuế đôn đốc.

Khi phát sinh vướng mắc, công chức phải chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền và đề xuất phương án giải quyết, đồng thời tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ cho đến khi công việc hoàn tất.

Khép lại các yêu cầu chuyên môn, cơ quan thuế tái khẳng định việc nghiêm cấm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, cố tình kéo dài thời gian hoặc gợi ý nhận lợi ích trái quy định.

Đa dạng hóa kênh giám sát và gắn kết kết quả thực thi với thi đua khen thưởng

Để đảm bảo hiệu quả thực thi, Quyết định số 1361/QĐ-CT giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế niêm yết công khai 8 quy tắc cốt lõi tại trụ sở nơi giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên các kênh thông tin ngành Thuế.

Cơ quan thuế sẽ công khai các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và đánh giá của người nộp thuế như Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế, eTax Mobile, đường dây nóng, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính và các kênh tiếp nhận khác.

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện các quy tắc này được xác định là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, xếp loại và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hằng năm của tập thể và cá nhân.

Công chức vi phạm quy định sẽ bị nhắc nhở, phê bình, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và của ngành Thuế, góp phần xây dựng nền hành chính thuế minh bạch, liêm chính và phục vụ hiệu quả.