Siết chặt kỷ cương, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ngành, địa phương, Kho bạc Nhà nước khu vực X và các ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, các chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tập trung duy trì, phát huy kết quả thực hiện, giải ngân vốn đầu tư đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Lũy kế giải ngân đến hết ngày 27/9/2026 trên địa bàn tỉnh là 3.960 tỷ đồng, đạt 67,34% kế hoạch vốn thực tế cấp cho các đơn vị; trong đó vốn đầu tư công đạt 73,39% kế hoạch vốn thực tế cấp cho các đơn vị và đạt khoảng 65,01% kế hoạch năm 2026 Thủ tướng Chính phủ giao.

So với cuối tháng 8, giá trị giải ngân tăng hơn 689 tỷ đồng, tương ứng tăng 11,72%. Số dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50% cũng giảm từ 216 dự án xuống còn 102 dự án.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu tập trung báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và làm rõ những nhiệm vụ chưa hoàn thành, nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn và giải pháp khắc phục.

Hội nghị cũng rà soát các nguồn vốn và dự án chưa có chuyển biến, nhất là những dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50%; phân tích những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý đầu tư công và tiến độ giải ngân tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng chí yêu cầu chấn chỉnh ngay tình trạng làm việc thiếu trách nhiệm; nâng cao chất lượng báo cáo, bảo đảm số liệu chính xác; khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phải phân định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ từng dự án, từng nguồn vốn. Công việc chậm ở đâu, vướng ở đâu phải xác định rõ nguyên nhân và người chịu trách nhiệm, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh. Việc lựa chọn nhà thầu phải dựa trên năng lực thực tế, khả năng tổ chức thi công và thực hiện cam kết; kiên quyết không để các nhà thầu năng lực yếu tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đồng chí Trần Tiến Dũng cũng yêu cầu đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, trong đó nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tích hợp dữ liệu vào Trung tâm điều hành thông minh (IOC) để theo dõi tiến độ công việc, tiến độ dự án và kết quả thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, minh bạch; qua đó phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và đánh giá trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Nhấn mạnh khối lượng vốn cần giải ngân trong những tháng cuối năm còn rất lớn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải thay đổi mạnh mẽ tư duy điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bám sát từng công trình, dự án để tháo gỡ ngay những điểm nghẽn. Mục tiêu là phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, đưa nguồn lực đầu tư công sớm vào nền kinh tế, tạo thêm động lực phát triển, nhất là cho các địa bàn còn nhiều khó khăn.