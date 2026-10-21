Siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các xã, phường, đặc khu tập trung tuyên truyền đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trọng tâm là làm rõ quyền, trách nhiệm của nhân dân, những nội dung phải công khai, hình thức tham gia, giám sát và kết quả giải quyết kiến nghị. Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin chính thống, phản bác kịp thời các thông tin sai sự thật, lợi dụng dân chủ gây mất đoàn kết.

Các cơ quan, địa phương cần cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; gắn thực hiện dân chủ với xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng, lãng phí và phát triển kinh tế - xã hội. Mọi chủ trương, chính sách phải lấy quan điểm “dân là gốc”, lấy nhân dân làm trung tâm và mục tiêu phục vụ; thực hiện dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; phát huy trách nhiệm nêu gương và giải trình của chính quyền, người đứng đầu.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu, ứng dụng nền tảng số, dữ liệu mở và tương tác trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia góp ý, phản biện và giám sát. Sở Nội vụ được giao phối hợp theo dõi, đôn đốc, tham mưu triển khai Bộ tiêu chí “3 công khai - 3 giám sát” sau khi Trung ương ban hành, đồng thời tăng cường kiểm tra, gắn kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở với đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm.