Siết chặt kiểm tra, xử lý xe ghép, xe tiện chuyến

Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định.

Với ưu điểm linh hoạt về thời gian, địa điểm đón, trả khách, dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến đang trở thành lựa chọn của một bộ phận hành khách, nhất là trên các tuyến đường liên tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, hoạt động này cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm trong kinh doanh vận tải. Đáng chú ý là tình trạng sử dụng xe ô tô cá nhân, không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách nhưng vẫn tổ chức chở người có thu tiền.

Việc hoạt động vận tải không đúng quy định không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý mà còn tiềm ẩn rủi ro đối với hành khách. Khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông, quyền lợi của người đi xe có thể bị ảnh hưởng do phương tiện và hoạt động vận tải không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, tình trạng này còn tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng với các đơn vị kinh doanh vận tải đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và điều kiện pháp lý.

Anh Trần Văn Hùng, lái xe khách tuyến Hà Giang - Mỹ Đình cho biết: “Xe khách chúng tôi phải đóng thuế, bến bãi, bảo hiểm, đăng kiểm kinh doanh, giá vé niêm yết. Còn xe ghép họ chạy không giấy phép, giá cao hơn nhưng lại đón tận nhà nên nhiều khách chọn vì sự tiện lợi. Có hôm xe khách xuất bến chỉ có 5 - 6 khách, rất khó khăn”.

Theo Luật Đường bộ năm 2024 và Nghị định số 158/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ, việc kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đối với hành vi sử dụng xe ô tô không kinh doanh vận tải để vận chuyển hành khách có thu tiền, người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Trước thực tế đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, tập trung phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng CSGT đã kiểm soát 9.770 lượt phương tiện vận tải hành khách, lập biên bản xử lý 2.117 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 20 trường hợp sử dụng xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách để chở người có thu tiền, với tổng số tiền phạt 260 triệu đồng.

Tuy nhiên, hoạt động xe ghép, xe tiện chuyến thường được tổ chức linh hoạt, thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội hoặc liên hệ trực tiếp giữa người lái xe và hành khách, gây khó khăn nhất định cho việc phát hiện, xác minh hành vi vi phạm.

Thiếu tá Ngô Đức Liêm, cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng xe ghép, xe tiện chuyến hoạt động không đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong công tác quản lý hoạt động vận tải; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật để người dân, chủ phương tiện và lái xe hiểu rõ trách nhiệm, khuyến cáo người dân lựa chọn các đơn vị kinh doanh vận tải được cấp phép, sử dụng dịch vụ vận tải đúng quy định để bảo đảm quyền lợi và an toàn khi tham gia giao thông”.