Siết chặt kiểm tra, xử lý sai phạm, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chủ trì Phiên họp.

Tham dự Phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu dự Phiên họp.

Theo đánh giá, trong 9 tháng năm 2026, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong đó, nổi bật là chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn với tập trung thực hiện 3 đột phá về thể chế, công tác cán bộ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số theo Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII; Nghị quyết số 04 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới; các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực.

Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc rà soát, xử lý, tháo gỡ các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí...

Đại biểu tham dự Phiên họp.

Ban Chỉ đạo tổ chức 2 cuộc kiểm tra đối với 8 đơn vị; đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo 2 vụ án; kết thúc theo dõi, chỉ đạo 2 vụ án; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo 5 vụ án. Đối với vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực: Công an tỉnh khởi tố mới 18 vụ, 38 bị can; Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý giải quyết 15 vụ, 49 bị can; Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý giải quyết 15 vụ, 53 bị cáo.

Đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy,phát biểu tại Phiên họp.

Qua thanh tra, kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện sai phạm và thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng (đạt hơn 70%); phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi gần 17.000m2 đất; thực hiện xử phạt vi phạm hành chính hơn 5,4 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu kết luận Phiên họp.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình công tác, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu công; các quy định về công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục kịp thời những sơ hở, bất cập, tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, an toàn, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn và những dự án tồn đọng, kéo dài.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phối hợp giữa cơ chế kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và giám sát của HĐND, MTTQ và nhân dân; nhận diện, phát hiện và xử lý công bằng, khách quan, nghiêm minh, hiệu quả, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sức răn đe, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...