Siết chặt kiểm tra, ngăn 'ma men' trên đường

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Thời gian qua, trên các tuyến đường của tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát. Các tổ công tác được bố trí tại những tuyến có lưu lượng phương tiện lớn, khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn và các địa bàn được xác định có nguy cơ cao phát sinh vi phạm.

Quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đã phần nào làm cho ý thức chấp hành của đại bộ phận người tham gia giao thông được nâng lên, từ đó khẳng định việc kiểm soát nồng độ cồn đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân sử dụng rượu, bia tìm cách né tránh kiểm tra. Một số trường hợp lựa chọn đi vào đường nhánh, đường nhỏ hoặc thay đổi lộ trình để thoát các chốt kiểm soát.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, 8 tháng qua, lực lượng chức năng toàn tỉnh lập biên bản 76.262 trường hợp. Trong đó, phát hiện, xử lý 16.854 trường hợp vi phạm liên quan đến sử dụng rượu, bia. Cùng với đó, 1.263 xe ô tô, 15.435 mô tô và 114 phương tiện khác bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Đằng sau những con số là một thực tế đáng lưu ý: Nguy cơ tai nạn do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia vẫn hiện hữu. Khi đã sử dụng rượu, bia, khả năng quan sát, phản ứng và xử lý tình huống của người lái xe có thể bị ảnh hưởng. Chỉ một quyết định sai cũng có thể gây hậu quả cho chính người điều khiển và những người cùng tham gia giao thông.

Trung tá Nguyễn Đắc Thái Anh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, cho biết: Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, tập trung vào những tuyến, địa bàn và thời điểm có nguy cơ cao phát sinh vi phạm. Việc kiểm soát được thực hiện thường xuyên, kết hợp giữa chốt kiểm tra và tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp cố tình vi phạm.

Điều đáng nói, xử lý nồng độ cồn không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng. Kiểm tra càng chặt, người vi phạm càng tìm cách né tránh thì cuộc chiến này càng khó đạt kết quả bền vững nếu ý thức tự giác chưa được nâng lên.

Mục tiêu cuối cùng của kiểm soát nồng độ cồn không phải là tăng số trường hợp xử phạt. Quan trọng hơn là thay đổi hành vi của người tham gia giao thông. Đã uống rượu, bia thì không lái xe phải trở thành nguyên tắc không thể phá vỡ.

Từ nay đến cuối năm, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Khi mỗi người tự giác từ bỏ việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, những con số vi phạm mới có thể giảm bền vững. Khi đó, đường phố mới thực sự an toàn hơn và văn hóa giao thông mới được hình thành từ những hành vi cụ thể của mỗi người.