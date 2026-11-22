Quyết liệt "làm sạch" địa bàn từ các vụ việc nóng

Triển khai đợt cao điểm của Công an TP Hồ Chí Minh, Công an các xã, phường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị nghiệp vụ, biến công tác rà soát cư trú thành "mắt thần" phát hiện tội phạm ngay từ cơ sở.

Bắt giữ hai đối tượng Shao Zhenquan và Zhang Jinzhu.

Ngày 14/11, kiểm tra hành chính tại khu phố, lực lượng An ninh Công an phường Phú Lợi đã phát hiện hai người nước ngoài có nhiều biểu hiện nghi vấn. Công an phường Phú Lợi đã nhanh chóng xác minh, làm rõ danh tính hai đối tượng gồm Shao Zhenquan (SN 1968) và Zhang Jinzhu (SN 1984). Cả hai đều đang bị Công an Trung Quốc phát lệnh truy nã quốc tế và tìm đường lẩn trốn sang Việt Nam.

Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an phường Phú Lợi đã bàn giao hai đối tượng cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục xử lý.

Shao Zhenquan và Zhang Jinzhu tại Cơ quan Công an.

Trước đó, lúc 18h30 ngày 4/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng Công an phường Tân Mỹ tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất căn nhà số A2-12, Khu dân cư Everich 3. Bên trong căn nhà luôn trong tình trạng cửa kính dán kín, sinh hoạt khép kín bất thường này, tổ công tác phát hiện 14 người nước ngoài (gồm 13 người quốc tịch Trung Quốc và 1 người quốc tịch Ma Rốc) đang cư trú mà hoàn toàn không có thông tin khai báo tạm trú.

Kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị phát wifi và các tập kịch bản, tài liệu phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an phát hiện 14 người nước ngoài đang cư trú mà hoàn toàn không có thông tin khai báo tạm trú.

Lời khai ban đầu của các đối tượng hé lộ một quy trình phạm tội tinh vi. Nhóm quản lý tuyển mộ người Trung Quốc qua mạng xã hội, chi tiền tổ chức cho họ nhập cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch ở khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc rồi đưa về tập kết tại căn nhà trên. Tại đây, các đối tượng dựng lên các sàn chứng khoán ảo mô phỏng giao diện những sàn giao dịch uy tín, sử dụng đường dẫn gần giống để đánh lạc hướng nhà đầu tư.

Nhân viên được phát danh sách, kịch bản chi tiết, sử dụng ứng dụng WhatsApp để tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân nạp tiền thông qua mã QR tài khoản ngân hàng chuẩn bị sẵn, sau đó can thiệp hệ thống tạo lợi nhuận ảo nhằm kích thích nạn nhân đổ thêm tiền trước khi chiếm đoạt toàn bộ.

Công an kiểm tra các thiết bị máy tính, điện thoại các đối tượng người nước ngoài đang sử dụng.

Không chỉ dừng lại ở các nhóm nhỏ lẻ, công tác rà soát cư trú còn giúp Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ đường dây tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép với quy mô đặc biệt lớn.

Xuất phát từ nguồn tin quý giá do quần chúng nhân dân cung cấp và kết quả nắm tình hình cơ sở, ngày 25/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Tân Hiệp kiểm tra đột xuất hai cơ sở lưu trú tại khu phố Ông Đông (phường Tân Hiệp) là Nhà trọ Hoàng Anh 1 (tổ 2) do Nguyễn Văn Công làm chủ và Nhà trọ Nguyễn Viết Bình (tổ 1) do Phạm Thị Thơm làm chủ.

Các đơn vị chức năng giám sát người nước ngoài để tiến hành trục xuất theo quy định

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tới 151 công dân mang quốc tịch Campuchia đang lưu trú nhưng cả hai cơ sở đều cố tình không khai báo tạm trú nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng cầm đầu, môi giới về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép", gồm 4 đối tượng người Việt Nam (Nguyễn Văn Công, Phạm Thị Thơm, Trương Hoàn Vũ, Hồ Thị Vẹn) và 2 đối tượng người Campuchia (Serng Kumpheak Many, Kung Kimseng).

Các đơn vị chức năng của Việt Nam thực hiện bàn giao công dân Campuchia tại cửa khẩu Mộc Bài.

Đến ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thi hành quyết định trục xuất, bàn giao an toàn 115 công dân Campuchia nhập cảnh, cư trú trái phép về nước đúng quy định pháp luật.

Lấy phòng ngừa làm gốc, hiện đại hóa quản lý cư trú

Công an các địa bàn có đông chuyên gia, lao động nước ngoài và khách du lịch hay các khu công nghiệp trọng điểm đã xác định công tác phòng ngừa, tuyên truyền pháp luật là giải pháp căn cơ, bền vững.

Công an xã Long Sơn ra quân kiểm tra toàn diện các nơi cư trú cũng như các doanh nghiệp, nhà thầu có sử dụng lao động nước ngoài.

Tại xã Long Hải và xã Long Sơn, lực lượng Công an xã đã đồng loạt ra quân kiểm tra toàn diện các khách sạn, homestay, nhà trọ, căn hộ cho thuê cũng như các doanh nghiệp, nhà thầu có sử dụng lao động nước ngoài.

Bên cạnh việc kiên quyết xử lý các lỗi vi phạm, cán bộ chiến sĩ Công an xã trực tiếp "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn từng chủ cơ sở lưu trú và người dân thực hiện nghiêm quy trình đăng ký lưu trú trực tuyến.

Công an xã Long Hải kiểm tra cư trú đối với người nước ngoài.

Ngày 13/11, Đồn Công an Khu công nghiệp Tân Uyên đã tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật và vận động 235 doanh nghiệp trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài, thiết lập kênh trao đổi thông tin hai chiều để kịp thời tháo gỡ vướng mắc thủ tục ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và cụ thể hóa phong trào thi đua "Ba nhất", sáng 7/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (phường Tân Mỹ) tổ chức tuyên truyền pháp luật kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử (VNeID) lưu động cho người nước ngoài.

Đồn Công an Khu công nghiệp Tân Uyên tuyên truyền pháp luật và vận động doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài...

Những quy định mới nhất, quy trình khai báo tạm trú, chế tài xử phạt cũng như chính sách ưu đãi thị thực đã được truyền tải sinh động, dễ hiểu tới đông đảo giáo viên, chuyên gia và lưu học sinh quốc tế.

Việc đưa thủ tục cấp định danh điện tử lưu động đến tận nơi làm việc, học tập không chỉ tạo thuận lợi tối đa cho người nước ngoài tuân thủ pháp luật Việt Nam mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an TP Hồ Chí Minh.