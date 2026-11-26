Mở rộng không gian cấm, bảo vệ sức khỏe trong môi trường học đường

Duy trì môi trường không khói thuốc tại trường học, bệnh viện. Ảnh: Mai Khôi

Trường học và bệnh viện là nơi tập trung đông người, trong đó có học sinh, sinh viên, người bệnh và những nhóm cần được bảo vệ sức khỏe. Khói thuốc không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người hút mà còn khiến người xung quanh phơi nhiễm thụ động. Dù quy định cấm hút thuốc đã triển khai nhiều năm, duy trì môi trường không khói thuốc vẫn là thách thức, nhất là ở khu vực ngoài trời, không gian sinh hoạt chung và những nơi khó giám sát thường xuyên.

Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, điểm b khoản 1 Điều 11 quy định cơ sở giáo dục thuộc nhóm địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên, nhưng có ngoại lệ đối với các cơ sở tại điểm b khoản 2 Điều này. Trong khi đó, điểm b khoản 2 Điều 11 xếp trường cao đẳng, đại học, học viện vào nhóm địa điểm chỉ cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà. Vì vậy, trước đây, hút thuốc ở khu vực ngoài trời thuộc khuôn viên các trường này chưa nằm trong phạm vi cấm hoàn toàn theo quy định trên.

Tuy nhiên, quy định này sẽ thay đổi từ ngày 1-7-2027. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội thông qua ngày 21-11-2026 mở rộng phạm vi cấm hút thuốc đối với trường cao đẳng, đại học, học viện, bao gồm toàn bộ khuôn viên trường. Như vậy, không chỉ giảng đường, thư viện, văn phòng mà cả sân trường, hành lang ngoài trời, khu vực cây xanh, ký túc xá và các không gian sinh hoạt chung cũng thuộc phạm vi không khói thuốc. Quy định mới đồng nghĩa với việc mọi cán bộ, giảng viên, sinh viên, nhân viên và khách đến trường đều phải tuân thủ, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, giám sát và duy trì thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

TS. Lê Danh Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (phường Xuân Phương), cho rằng mở rộng phạm vi cấm hút thuốc là cần thiết, góp phần xây dựng môi trường giáo dục văn minh, an toàn. Tuy nhiên, khuôn viên trường có nhiều giảng đường, xưởng thực hành, ký túc xá và khu sinh hoạt chung, nên giám sát cần thường xuyên, phối hợp giữa các đơn vị, không chỉ kiểm tra theo từng đợt.

Không chỉ trường học, cơ sở y tế cũng cần duy trì nghiêm môi trường không khói thuốc. Điểm a khoản 1 Điều 11 của luật hiện hành đã quy định cơ sở y tế là địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà và phạm vi khuôn viên. Do đó, bệnh viện không phải chờ luật sửa đổi có hiệu lực mới thực hiện lệnh cấm. Vấn đề đặt ra là duy trì chấp hành tại khu vực ngoài trời, cổng bệnh viện, nơi đông người và thường xuyên có hoạt động qua lại.

ThS.BSCKII. Vũ Ngọc Úy, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, cho biết khói thuốc làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, hô hấp, ung thư và nhiều bệnh mạn tính. Với bệnh nhân tâm thần, hút thuốc còn có thể ảnh hưởng chuyển hóa một số thuốc điều trị như clozapine, olanzapine, làm thay đổi nồng độ thuốc trong máu và gây khó khăn cho kiểm soát điều trị.

Từ quy định đến thực thi, cần giải pháp đồng bộ

Bảo vệ học sinh trước tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường học đường lành mạnh. Ảnh: Mai Khôi

Theo TS. Lê Danh Quang, khó khăn lớn nhất không nằm ở ban hành nội quy mà ở thay đổi thói quen và duy trì ý thức tự giác. Kiểm tra, nhắc nhở có thể hạn chế vi phạm trước mắt, nhưng lâu dài cần tạo đồng thuận để sinh viên hiểu và chủ động thực hiện, thay vì chỉ tuân thủ khi có người giám sát.

Nhà trường dự kiến rà soát nội quy, phân công trách nhiệm đến từng khoa, phòng, đơn vị quản lý; tăng kiểm tra định kỳ và đột xuất tại nơi dễ phát sinh vi phạm. Phòng Công tác học sinh, sinh viên làm đầu mối phối hợp; Ban quản lý ký túc xá, lực lượng bảo vệ và đơn vị quản lý cơ sở vật chất chịu trách nhiệm theo khu vực. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tham gia tuyên truyền, xây dựng các mô hình “Chi đoàn không khói thuốc”, “Ký túc xá không khói thuốc”, “Lớp học văn minh, không khói thuốc”.

Nhà trường cũng hướng tới khuyến khích sinh viên nhắc nhở, phản ánh vi phạm trên tinh thần tôn trọng; kết hợp giáo dục với xử lý trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm. Các mô hình tự quản có sự tham gia của sinh viên, giảng viên và cán bộ quản lý được kỳ vọng giúp quy định trở thành một phần văn hóa học đường.

Đối với bệnh viện, việc kiểm soát cần triển khai từ tuyên truyền, cảnh báo đến giám sát và hỗ trợ người bệnh. Bác sĩ Vũ Ngọc Úy cho biết, bệnh viện dự kiến tăng tuyên truyền trên website, mạng xã hội và trực tiếp; bổ sung biển báo, phối hợp các khoa, phòng, lực lượng bảo vệ và chính quyền địa phương để rà soát khu vực xung quanh. Bệnh viện cũng hướng tới phát triển tư vấn, hỗ trợ cai thuốc và phòng ngừa tái hút.

Người lệ thuộc nicotine có thể xuất hiện lo âu, cáu kỉnh, mất ngủ, bồn chồn khi ngừng hút. Với bệnh nhân tâm thần, những biểu hiện này đôi khi khó phân biệt với triệu chứng bệnh lý. Vì vậy, thực hiện quy định cấm hút thuốc cần đi cùng tư vấn, hỗ trợ điều trị, không chỉ nhắc nhở hoặc xử phạt.

Ở góc độ pháp lý, ThS. Trần Thị Thùy, giảng viên Học viện Tòa án, chuyên ngành Luật Hành chính, nhận định tính khả thi của pháp luật phụ thuộc vào tổ chức thực hiện. Khi phạm vi cấm mở rộng, trách nhiệm cơ sở cần cụ thể hóa bằng quy trình quản lý, phân công giám sát, cơ chế phát hiện và xử lý vi phạm. Thiếu đầu mối chịu trách nhiệm, kiểm tra không thường xuyên hoặc xử lý thiếu thống nhất sẽ khiến quy định khó duy trì hiệu quả.

Theo bà Trần Thị Thùy, cần xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu và từng bộ phận, duy trì kiểm tra, thiết lập cơ chế tiếp nhận phản ánh. Xử lý vi phạm phải đúng thẩm quyền, minh bạch, kết hợp giáo dục với biện pháp phù hợp, nhất là trường hợp cố tình tái phạm; tránh triển khai theo phong trào, chỉ tập trung thời điểm đầu áp dụng quy định.

Từ ngày 1-7-2027, việc cấm hút thuốc trong toàn bộ khuôn viên trường đại học, cao đẳng, học viện đặt ra yêu cầu mới với công tác quản lý môi trường học đường. Trong khi đó, cơ sở y tế phải tiếp tục duy trì nghiêm quy định hiện hành, không để khu vực ngoài trời hay giáp ranh trở thành điểm phát sinh vi phạm. Hiệu quả không chỉ nằm ở nội quy, biển cấm hay số lần kiểm tra, mà ở cơ chế giám sát thường xuyên, trách nhiệm rõ ràng và chuyển biến trong hành vi. Khi nhà trường, bệnh viện và cộng đồng cùng chủ động, môi trường học tập, khám chữa bệnh không khói thuốc mới được duy trì thực chất.