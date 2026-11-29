Thủ đoạn tinh vi ngay từ tuyến biên giới

Cuối tháng 10/2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với lực lượng Hải quan đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn đường dây vận chuyển trái phép 700 kg trứng gà non từ bên kia biên giới vào nội địa. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc cho thấy diễn biến phức tạp của hoạt động buôn lậu thực phẩm khi thời điểm cuối năm đang đến gần.

Theo thống kê của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 17 vụ với 34 đối tượng liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại; trong đó khởi tố 6 vụ án hình sự. Riêng nhóm thực phẩm không rõ nguồn gốc bị thu giữ gồm 756 kg trứng gà non, 56 kg tràng lợn, 15 kg óc lợn và 13 kg tôm hùm.

Đáng chú ý, phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng có tổ chức và phân công khép kín. Lợi dụng chính sách ưu đãi cư dân biên giới và thời điểm lưu lượng người, phương tiện xuất nhập cảnh đông, các đối tượng chia nhỏ thực phẩm, giấu vào ba lô, túi xách trà trộn cùng hàng hóa hợp pháp để qua cửa khẩu. Sau khi vận chuyển trái phép vào nội địa, hàng hóa được chở lòng vòng bằng phương tiện cá nhân để đánh lạc hướng, đưa về điểm tập kết, cấp đông, đóng thùng xốp rồi ký gửi qua xe khách vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ.

Các đối tượng cùng tang vật là số lượng lớn trứng gà non đông lạnh chia nhỏ, cất giấu trong ba lô, hành lý cá nhân và thùng xốp bị lực lượng Biên phòng thu giữ.

Theo Trung tá Nguyễn Thế Anh - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thực phẩm không bảo đảm an toàn, hàng tiêu dùng và pháo nổ.

Quyết liệt kiểm soát thị trường nội địa

Không chỉ diễn biến phức tạp tại khu vực biên giới, thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc còn len lỏi vào thị trường nội địa qua các tuyến vận chuyển, cửa hàng bán lẻ và môi trường thương mại điện tử.

Theo báo cáo của Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai), riêng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, 9 tháng đầu năm 2026 đơn vị đã xử lý 71 hành vi vi phạm, phạt hành chính hơn 562 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng hóa trị giá hơn 637 triệu đồng. Mặt hàng vi phạm chủ yếu là thực phẩm đông lạnh (mực, cá nục), bánh kẹo, đồ ăn vặt và rượu trắng đóng can không rõ xuất xứ.

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm tra, niêm phong lô thực phẩm không rõ nguồn gốc được thu giữ tại một cơ sở kinh doanh.

Ông Nguyễn Kiến Quốc - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, cho biết địa bàn rộng, lực lượng còn mỏng; một số trường hợp chia nhỏ hàng hóa, bán qua mạng xã hội, gây khó khăn cho việc xác định nguồn hàng và chủ thể kinh doanh.

Nỗi lo tại chợ dân sinh và chợ tự phát

Tại khâu tiêu thụ cuối cùng là các chợ dân sinh, nguồn thực phẩm tươi sống và đông lạnh rất đa dạng. Ghi nhận tại chợ Kim Tân (phường Lào Cai), nhiều tiểu thương kinh doanh thịt lợn trong chợ chấp hành khá nghiêm quy định về nhập hàng từ lò mổ tập trung, có dấu kiểm dịch thú y theo ngày, hóa đơn đầu vào và bảo quản thực phẩm bằng tủ lạnh.

Các quầy thịt tươi sống bên trong chợ Kim Tân, phường Lào Cai được bày bán gọn gàng, có đóng dấu kiểm dịch.

Tuy nhiên, theo chị Phạm Thị Điệp, tiểu thương chợ Kim Tân, bất cập lớn nhất hiện nay là tình trạng bán hàng rong, buôn bán tự phát ngoài vỉa hè, lòng đường xung quanh chợ chưa được xử lý dứt điểm. Trong khu chợ này, 10 ô thì chỉ có 3 ô kinh doanh, nhiều người bỏ sạp ra ngoài đường ngồi bán. Hàng bán rong ngoài đường vừa bụi bẩn, không có thiết bị bảo quản, lại không có giấy tờ kiểm dịch hay chứng minh nguồn gốc, gây mất an toàn thực phẩm và thiếu công bằng.

Theo ông Nguyễn Thế Dũng - Phó Trưởng Ban Quản lý chợ phường Lào Cai, công tác quản lý an toàn thực phẩm tại chợ vẫn còn nhiều khó khăn do một số tiểu thương chưa chú trọng việc bảo quản thực phẩm và lưu giữ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, trong khi lực lượng quản lý còn mỏng.

Với người tiêu dùng, nỗi lo thực phẩm không bảo đảm an toàn, không rõ nguồn gốc, thực phẩm nhập lậu trà trộn vào bữa ăn hằng ngày vẫn thường trực, nhất là khi tình trạng buôn bán tự phát ngoài đường còn phổ biến. Để yên tâm hơn, anh Cháo Láo Sử (xã Cốc San, tỉnh Lào Cai) cho biết anh thường vào hẳn bên trong chợ mua thịt và chú ý kiểm tra dấu kiểm dịch.

Để ngăn chặn thực phẩm nhập lậu dịp cuối năm, bên cạnh các đợt cao điểm, lực lượng Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường và chính quyền các xã, phường cần duy trì phối hợp kiểm soát nguồn hàng từ biên giới đến các chợ dân sinh. Về phía người tiêu dùng, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe gia đình.