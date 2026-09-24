Siết chặt kiểm soát sau 1 tuần trên quốc lộ 1A, xử lý hơn 2 ngàn trường hợp vi phạm

Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức kiểm soát phương tiện trên quốc lộ 1A. Ảnh: Lê Duy

Trong đó, người điều khiển mô tô vi phạm chiếm hơn một nửa với 1.192 trường hợp. Các phương tiện ô tô khách có 323 trường hợp vi phạm, xe ô tô con 196 trường hợp, ô tô tải 182 trường hợp và xe container 30 trường hợp.

Cán bộ Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe của người điều khiển phương tiện trên quốc lộ 1A. Ảnh: Lê Duy

Vi phạm tốc độ là hành vi được ghi nhận nhiều nhất với 714 trường hợp. Đây cũng là một trong những lỗi có nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên tuyến có mật độ phương tiện cao.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng xử lý 224 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường; 168 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 125 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; 106 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Các lỗi khác được phát hiện gồm 89 trường hợp chuyển làn không có tín hiệu báo trước, 74 trường hợp không có giấy phép lái xe, 72 trường hợp vi phạm quy định về tải trọng và 55 trường hợp lùi xe, đi ngược chiều.

Để kiểm soát các nhóm phương tiện và hành vi vi phạm trên, lực lượng CSGT tổ chức các tổ công tác tuần tra lưu động, kết hợp kiểm soát tại một số vị trí trên quốc lộ 1A. Cách làm này giúp lực lượng chức năng chủ động thay đổi vị trí tuần tra, đồng thời tập trung kiểm tra tại những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn hoặc thường phát sinh vi phạm.

Qua đợt tăng cường, lực lượng CSGT tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện tuân thủ quy định về tốc độ, phần đường, làn đường; đã uống rượu bia, không lái xe; đội mũ bảo hiểm đúng quy định và không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.