Siết chặt kiểm soát quyền lực từ công tác kiểm tra, giám sát

Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp 8 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: C.T.V

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực là yêu cầu quan trọng nhằm ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, bảo đảm các quyết định và hoạt động thực thi công vụ thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền. Hiệu quả kiểm soát quyền lực thể hiện ở khả năng phát hiện, xử lý vi phạm; qua đó kịp thời khắc phục những sơ hở trong cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Bám sát yêu cầu đó, UBKT Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 25/3/2024, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Đến hết tháng 9/2026, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành 34/39 cuộc kiểm tra, giám sát; UBKT Tỉnh ủy hoàn thành 10/12 cuộc theo chương trình đề ra. Bên cạnh duy trì thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực, nhiệm vụ dễ phát sinh vi phạm; chú trọng phát hiện hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Qua đó, kịp thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục; góp phần nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và phòng ngừa việc lạm dụng quyền hạn.

Một trong những lĩnh vực được UBKT Tỉnh ủy chú trọng là quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, nhất là trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Quá trình triển khai đã bám sát Quy định 189-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Với nội dung này, kiểm soát quyền lực được thể hiện qua việc giám sát trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong tiếp nhận, bàn giao, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành 6 cuộc giám sát chuyên đề đối với 6 tổ chức đảng (Ban Thường vụ Đảng ủy phường, xã: Mường Thanh, Mường Pồn, Mường Phăng, Na Son, Sam Mứn, Nà Tấu) và thành lập 2 tổ giám sát thường xuyên đối với 2 tổ chức đảng (Ban Thường vụ Đảng ủy xã Na Sang và Núa Ngam) về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiếp nhận, bàn giao, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc. UBKT Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc cấp ủy và UBKT cấp dưới tăng cường kiểm tra việc rà soát, sắp xếp, xử lý trụ sở, cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập.

Đến nay, Điện Biên cơ bản đã hoàn thành xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư; tổ chức quản lý, khai thác theo phương án và thẩm quyền được giao. Qua đó cho thấy, tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện đúng quy định, làm rõ trách nhiệm khi để xảy ra thiếu sót và đôn đốc khắc phục những hạn chế, nhằm bảo đảm tài sản công được sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí là rất cần thiết. Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh thực hiện 1 cuộc thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đối với 187 cơ sở thuộc 13 xã, phường và 4 đơn vị cấp tỉnh. Việc triển khai đồng thời hoạt động kiểm tra, giám sát và thanh tra góp phần tăng cường kiểm soát trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Cụ thể hóa Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án giai đoạn 2024 - 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ động lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Quy định số 132 và nội dung có liên quan vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026. Theo đó, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định 132 đối với Đảng ủy Thi hành án dân sự tỉnh và cán bộ lãnh đạo có liên quan. Qua giám sát đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng và đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo đối với việc thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực trong thi hành án. Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trên cơ sở đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; đảm bảo các cơ quan tư pháp thực hiện đúng quy định, nhưng không làm thay hoặc can thiệp trái quy định vào hoạt động nghiệp vụ.

Thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, việc kiểm soát quyền lực được đặt ra ở các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động và thực hiện chính sách cán bộ, nhằm ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, can thiệp vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm. Tự giám sát việc lãnh, chỉ đạo và thực hiện Quy định, từ tháng 7/2023 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn đã thực hiện 29 cuộc kiểm tra, giám sát tại 29 cơ quan, đơn vị về chấp hành các quy định trong công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ. Qua kiểm tra, giám sát, chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Kết quả này là cơ sở để tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa vi phạm trong công tác cán bộ. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, người đứng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Từ công tác cán bộ, quản lý tài sản công đến hoạt động tư pháp có thể thấy, điểm chung trong kiểm soát quyền lực là phải gắn quy định với thực tiễn thực hiện; gắn quyền hạn với trách nhiệm và chú trọng khắc phục những hạn chế khi được phát hiện. Vai trò của UBKT Tỉnh ủy vì vậy không chỉ thể hiện ở việc triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, mà còn ở sự chủ động nắm tình hình, lựa chọn nội dung trọng tâm, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ và đôn đốc khắc phục sau kiểm tra, giám sát.

Kiểm soát quyền lực là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, được thực hiện thông qua nhiều cơ chế; trong đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng giữ vai trò quan trọng, then chốt để giữ vững tính kỷ cương, kỷ luật của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, UBKT Tỉnh ủy tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, cảnh báo, kiến nghị chấn chỉnh những hạn chế và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa việc lạm dụng quyền hạn, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở địa phương và củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.