Siết chặt kiểm soát giá gói thầu, bảo đảm minh bạch trong đấu thầu

Thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị đề nghị siết chặt các quy định kiểm soát giá gói thầu, nhất là đối với hoạt động chỉ định thầu; đồng thời sửa đổi đồng bộ Luật Giá nhằm hạn chế thất thoát ngân sách và bảo vệ cán bộ thực thi đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị thảo luận tại phiên họp - Ảnh: CTV

Theo đồng chí, giá gói thầu là mức trần xét duyệt trúng thầu. Nếu mức giá này bị nâng lên thì giá trúng thầu cũng bị kéo theo, đặc biệt trong hình thức chỉ định thầu không có cạnh tranh. Đồng chí cho biết tại CDC Hà Nội, máy xét nghiệm nhập khẩu khoảng 2,3 tỉ đồng được báo giá 7 tỉ đồng qua chỉ định thầu; tại Quảng Ninh, chứng thư thẩm định giá thiết bị giáo dục được phát hành theo đúng mức giá nhà thầu đưa ra, gây thiệt hại hơn 80 tỉ đồng. Những vụ việc này cho thấy nguy cơ thất thoát ngân sách khi các khâu xác định, thẩm định giá thiếu chặt chẽ.

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ cho rằng, dự thảo Luật vẫn chưa làm rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia tạo lập, cung cấp thông tin và xác định giá gói thầu. Trong đó, quy định về hành vi gian lận tại khoản 4, Điều 14 chưa bao quát trường hợp cung cấp báo giá, lập và xác nhận tài liệu không trung thực. Các gói thầu cấp bách được chỉ định thầu tại Điều 19 cũng chưa có cơ chế hậu kiểm giá khi quyết toán; việc đàm phán giá thiết bị y tế chưa bảo đảm yêu cầu công khai kết quả.

Đối với Điều 27, dự thảo cho phép xác định giá gói thầu dựa trên một trong các nguồn thông tin, trong khi dự thảo Nghị định chỉ yêu cầu tối thiểu một báo giá, việc đối chiếu với giá trúng thầu tương tự mới dừng ở mức khuyến khích. Bên cạnh đó, quy định điều chỉnh giá gói thầu và sửa đổi hợp đồng tại Điều 41 còn có thể dẫn đến việc nâng mức giá đã được phê duyệt. Quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư khi thu thập báo giá cũng chưa phân biệt rõ trường hợp thực hiện đúng quy trình với hành vi cố ý làm sai, vụ lợi.

Từ những bất cập trên, đồng chí đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, bổ sung hành vi cung cấp báo giá, lập và xác nhận tài liệu không trung thực vào các hành vi bị cấm; thiết lập cơ chế hậu kiểm giá đối với gói thầu cấp bách khi quyết toán. Đối với thiết bị y tế có giá trị lớn, cần thực hiện đàm phán giá ở cấp quốc gia, yêu cầu nhà cung cấp hoàn trả phần chênh lệch nếu kê khai sai và không cho phép giữ kín kết quả đàm phán theo yêu cầu của nhà cung cấp.

Đồng thời, cần quy định việc đối chiếu giá gói thầu, kể cả khi điều chỉnh, với ít nhất hai nguồn độc lập, trong đó có giá trúng thầu tương tự (nếu có) và trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu; công khai việc sửa đổi hợp đồng làm vượt giá gói thầu. Đồng chí cũng đề nghị bổ sung nguyên tắc xác định trách nhiệm giữa chủ đầu tư và đơn vị cung cấp thông tin, bảo đảm chủ đầu tư chịu trách nhiệm khi không thực hiện đầy đủ việc đối chiếu giá; trường hợp đã đối chiếu đầy đủ, không vụ lợi thì đơn vị cung cấp thông tin không trung thực phải chịu trách nhiệm.

Cùng với đó, đồng chí kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi Luật Giá theo hướng yêu cầu chứng thư thẩm định giá phục vụ mua sắm bằng vốn nhà nước phải nêu rõ nguồn thông tin, đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; doanh nghiệp thẩm định giá phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đối chiếu.