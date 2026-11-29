Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ các mặt hàng đồ chơi trẻ em trên thị trường.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, hiện nay, một số loại đồ chơi trẻ em mô phỏng vũ khí như súng, đạn thạch, súng laser, dao, kiếm, nỏ… được bày bán tại các chợ, cửa hàng, khu vực gần trường học và trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Những mặt hàng này tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, hành vi của trẻ em, có thể bị lợi dụng để đe dọa, gây rối trật tự công cộng.

Trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép đồ chơi trẻ em qua biên giới, tuy nhiên, một số đồ chơi mô phỏng vũ khí vẫn được bày bán với số lượng nhỏ tại các cửa hàng bán lẻ. Dự báo dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu tiêu thụ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa vi phạm.

Để chủ động phòng ngừa, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng và UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; tập trung vào các cơ sở kinh doanh đồ chơi, chợ, khu vực gần trường học, kho tập kết hàng hóa và địa bàn biên giới. Chú trọng phát hiện, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh đồ chơi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đồ chơi nguy hiểm bị cấm; đồng thời kiểm soát hoạt động quảng cáo, rao bán các mặt hàng này trên không gian mạng.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về tác hại của đồ chơi có tính chất bạo lực; hướng dẫn phụ huynh lựa chọn sản phẩm an toàn, phù hợp với lứa tuổi, vận động các hộ kinh doanh chấp hành quy định pháp luật, không tiếp tay tiêu thụ hàng hóa vi phạm.

Công văn về tăng cường phòng ngừa đấu tranh xử lý tình trạng kinh doanh buôn bán đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ