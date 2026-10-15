Siết chặt kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ phạm nhân

Đoàn công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật)

Theo Quyết định số 333/QĐ-VKSTC của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, về nguyên tắc, kiểm sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định và hướng dẫn của ngành Kiểm sát nhân dân về kiểm sát thi hành án phạt tù; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn, đối tượng, phạm vi, mục đích kiểm sát theo quy định. Đồng thời, bảo đảm khách quan, toàn diện, kịp thời và phối hợp hiệu quả.

Về thẩm quyền kiểm sát thi hành án phạt tù, Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện thẩm quyền kiểm sát thi hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ phạm nhân. Viện kiểm sát quân sự trung ương kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ phạm nhân thuộc Quân đội nhân dân. Viện Kiểm sát quân sự cấp quân khu kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam thuộc quân khu.

Viện kiểm sát có thẩm quyền lựa chọn một hoặc nhiều phương thức kiểm sát sau để kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ phạm nhân:

Trực tiếp kiểm sát định kỳ; trực tiếp kiểm sát đột xuất và trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát;

Yêu cầu cơ sở giam giữ phạm nhân tự kiểm tra và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát; yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan việc thi hành án phạt tù;

Kiểm sát hồ sơ phạm nhân và các tài liệu có liên quan; Trực tiếp gặp, hỏi người chấp hành án; xác minh, thu thập tài liệu; Thực hiện các phương thức kiểm sát khác theo quy định của pháp luật.

Khi kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ phạm nhân, Viện Kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tiếp nhận người chấp hành án phạt tù và hồ sơ phạm nhân; kiểm sát việc quản lý giam giữ đối với phạm nhân; kiểm sát việc giáo dục, thực hiện chế độ đối với phạm nhân;

Bên cạnh đó kiểm sát việc miễn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án phạt tù, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc xá đối với phạm nhân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án phạt tù.

Việc kiểm sát có thể thực hiện định kỳ tại trại giam; kiểm sát định kỳ 6 tháng từng nội dung hoặc kiểm sát toàn diện, kiểm sát đột xuất với các nội dung phù hợp với mục đích kiểm sát.

Khi kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị, Viện kiểm sát có thể thực hiện bằng phương thức trực tiếp kiểm sát hoặc yêu cầu tự kiểm tra và thông báo kết quả; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kháng nghị, kiến nghị đã ban hành theo các nội dung phù hợp với mục đích kiểm sát.