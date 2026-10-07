Siết chặt hoạt động xe tập lái trên cao tốc

Tuy nhiên, thực tế hoạt động của xe tập lái trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên cho thấy cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm việc thực hành đúng quy định và an toàn cho các phương tiện cùng lưu thông.

Xe tập lái trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

“Chạy DAT” là cách gọi phổ biến đối với quá trình học viên thực hành lái xe trên đường có thiết bị giám sát, ghi nhận thời gian, quãng đường và quá trình học. Dữ liệu này được sử dụng để kiểm soát việc hoàn thành chương trình thực hành trước khi học viên tham gia sát hạch.

Theo quy định hiện hành, mỗi học viên phải hoàn thành khoảng 700km thực hành trên đường giao thông, tương ứng khoảng 24 giờ thực hành lái xe. Với mặt đường rộng, giao thông tương đối thông thoáng và không thu phí, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên được xem là cung đường thuận lợi đối với hoạt động thực hành của xe tập lái. Việc hoàn thành quãng đường theo yêu cầu vì thế có thể thuận lợi hơn so với nhiều cung đường khác.

Tuy nhiên, việc nhiều xe tập lái cùng tập trung trên tuyến cao tốc này cũng gây ảnh hưởng nhất định đến quá trình lưu thông của các phương tiện khác, nhất là khi kỹ năng xử lý tình huống và tốc độ di chuyển của học viên còn hạn chế. Chưa kể vẫn còn tình trạng xe tập lái lưu thông tại làn số 1.

Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ vi phạm quy định mà còn có thể gây mất an toàn giao thông cho chính xe tập lái và các phương tiện khác.

Anh Phạm Hoài Phương, quản trị diễn đàn OtoFun Thái Nguyên, cho biết thời gian qua, trên diễn đàn thường xuyên xuất hiện thông tin phản ánh về hoạt động của xe tập lái trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Một số ý kiến cho rằng có xe tập lái lưu thông chưa bảo đảm an toàn, trong đó có trường hợp xe chạy chậm nhưng vẫn bám làn số 1, ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Cá biệt, có trường hợp các xe tập lái đi song song, gây cản trở, ùn ứ giao thông.

Xe tập lái đi lệch làn đường.

Còn anh Phạm Ngọc Chuyên, xã Nam Hòa, là tài xế xe hợp đồng nhiều năm, cho rằng học viên lái xe chưa có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm xử lý các tình huống giao thông, vì vậy việc thực hành trên cao tốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Theo anh Chuyên, việc kiểm soát hoạt động thực hành lái xe trên đường rất quan trọng, cần được các cơ sở đào tạo và cơ quan chức năng quan tâm nhằm nâng cao ý thức của giáo viên, học viên, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình đào tạo.

Việc hoàn thành đủ thời gian, quãng đường thực hành là yêu cầu bắt buộc trong quá trình đào tạo lái xe. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo không chỉ được đo bằng số kilomet mà còn phụ thuộc vào việc học viên được rèn luyện trong những điều kiện giao thông phù hợp, an toàn và đúng quy định.

Trước những yêu cầu mới của Nghị định số 94/2026/NĐ-CP, việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của xe tập lái trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên là cần thiết. Qua đó bảo đảm an toàn cho người học, giáo viên và các phương tiện tham gia giao thông, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ngay từ thực tế đường trường.