Siết chặt hậu kiểm từ vụ phát hiện giò, chả chứa hàn the

Sau vụ nổ nghiêm trọng trên đường Bùi Văn Ba khiến 2 người tử vong, 10 người bị thương, UBND TPHCM yêu cầu tổng rà soát các cơ sở kinh doanh gas trên toàn địa bàn, đặc biệt là những cửa hàng nằm xen cài trong khu dân cư. Việc rà soát ban đầu phải hoàn thành trong vòng 15 ngày, các vi phạm phải được báo cáo và xử lý nghiêm.