Siết chặt giám sát, nâng cao hiệu quả đầu tư

Cán bộ giám sát Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp giám sát thi công dự án Bảo tàng tỉnh.

Đến nay, tiến độ thi công dự án Bảo tàng tỉnh đạt 52% giá trị hợp đồng. Để bảo đảm chất lượng, kết cấu và tiến độ công trình, Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp bố trí 2 cán bộ giám sát thường trực 24/24 giờ tại công trường, thường xuyên kiểm tra các hạng mục, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập trong quá trình thi công.

Chị Nguyễn Hải Nghĩa, cán bộ Phòng Giám sát và Quản lý dự án (Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp) cho biết: Chúng tôi thường xuyên có mặt tại công trường, bám sát từng hạng mục, vừa đôn đốc tiến độ, vừa kiểm soát chất lượng, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo xử lý vướng mắc.

Trong quá trình triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng, vai trò giám sát của chủ đầu tư hết sức quan trọng; góp phần kiểm soát tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn. Hiện Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp có khoảng 60 cán bộ giám sát. Sau khi giải thể các ban quản lý dự án khu vực, đơn vị tiếp nhận thêm các công trình, dự án nên tiếp tục ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn giám sát nhằm tăng cường năng lực quản lý.

Anh Nguyễn Duy Vĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52 (đơn vị thi công dự án Bảo tàng tỉnh) nhấn mạnh: “Công tác giám sát tại công trường có vai trò rất quan trọng, giúp kiểm soát chất lượng vật liệu, quy trình thi công, kịp thời phát hiện và xử lý những sai sót, bảo đảm công trình đáp ứng yêu cầu thiết kế, kỹ thuật”.

Bên cạnh vai trò giám sát của chủ đầu tư, để nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện các chương trình, dự án, các địa phương đã chú trọng phát huy vai trò của nhân dân thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ). Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xã Mường Lạn đã thành lập 1 Ban GSĐTCCĐ gồm 7 thành viên. Từ đầu năm đến nay, Ban đã giám sát 2 công trình sửa chữa, cải tạo các hạng mục trường học trên địa bàn và đưa ra 8 kiến nghị gửi các đơn vị liên quan.

Ông Vương Đình Hoàng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Lạn cho biết: Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát các công trình, dự án trên địa bàn, các thành viên Ban GSĐTCCĐ phải chủ động học hỏi, nghiên cứu, từng bước nâng cao hiểu biết về chuyên môn, kỹ thuật để phát hiện những vấn đề cần kiến nghị, tháo gỡ khó khăn và kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Cùng với việc nâng cao vai trò giám sát, công tác khảo sát trước đầu tư có ý nghĩa quan trọng, góp phần đánh giá tính cần thiết, xác định đúng nhu cầu thực tế và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã phối hợp với các ban của HĐND tỉnh khảo sát các dự án dự kiến khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đoàn đã kiểm tra thực địa 17/20 dự án trên địa bàn 16 xã, đồng thời nghe các đơn vị báo cáo, làm rõ những nội dung liên quan.

Theo kế hoạch, 20 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh có tổng mức vốn dự kiến phân bổ gần 230 tỷ đồng; trong đó có 8 dự án giao thông và 12 dự án cấp nước sinh hoạt. Qua khảo sát, việc đánh giá sát thực địa, đối chiếu nhu cầu và điều kiện triển khai giúp nhận diện những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trước khi quyết định đầu tư. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, hạn chế đầu tư dàn trải, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu, phát huy hiệu quả thiết thực đối với đời sống nhân dân.

Từ thực tiễn triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác giám sát nâng cao chất lượng đầu tư. Vì vậy, cùng với tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan quản lý, việc giám sát chặt chẽ góp phần bảo đảm công trình thực hiện đúng yêu cầu, hạn chế lãng phí nguồn lực đầu tư, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương.