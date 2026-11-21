Đồn Biên phòng cửa khẩu Xa Mát phối hợp với các lực lượng kiểm tra chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa lưu thông qua biên giới. Ảnh: LK

Kịp thời đấu tranh với các loại tội phạm

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 368,695km, trong đó có 276,721km biên giới đất liền và 91,974km biên giới trên sông, tiếp giáp với 3 tỉnh Tboung Khmum, Prây Veng và Svay Riêng của Vương quốc Campuchia. Do có đường biên giới dài, địa hình phức tạp, hoạt động giao thương và đi lại của người dân ngày càng tăng, từ đó, các đối tượng thường lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như: Mua bán, vận chuyển ma túy; buôn lậu thuốc lá, pháo nổ, vàng và hàng hóa trái phép; xuất nhập cảnh trái phép; lừa đảo trực tuyến...

Đại tá Nguyễn Văn Giáp, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết: Trước những phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm, đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, thu thập thông tin hoạt động của các đối tượng. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong nước và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia để trao đổi thông tin, tổ chức kiểm tra và xử lý vụ việc, nhất là các đối tượng tội phạm xuyên quốc gia.... Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, đường biên, mốc giới nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì phát hiện, bắt giữ, xử lý 5.437 vụ/5.993 đối tượng; đấu tranh thành công 7 chuyên án/13 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 26kg ma túy các loại, 499 viên ma túy tổng hợp, 461 đầu hút thuốc lá chứa ma túy, 2 khẩu súng, 56 viên đạn, hơn 366kg pháo nổ, 53.480 bao thuốc lá, 7,4 tấn hàng hóa các loại, hơn 37,4kg vàng cùng nhiều tang vật có giá trị khác. Trong đó, đơn vị đã khởi tố 37 vụ/45 đối tượng, bàn giao cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; bắt giữ, bàn giao Công an các địa phương 14 đối tượng có quyết định truy nã, truy tìm; xử lý vi phạm hành chính 5.369 vụ/5.921 đối tượng, với số tiền nộp ngân sách Nhà nước trên 16 tỷ đồng.

Trong công tác phối hợp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã cùng các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 38 vụ/67 đối tượng, trong đó, đấu tranh thành công 2 chuyên án/7 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 23kg ma túy các loại, 864,8g vàng, 155kg pháo nổ và 50 tấn hàng hóa các loại. Đồng thời, hỗ trợ Công an các địa phương tiếp nhận 3 vụ, với 424 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.

Đặc biệt, ngày 2/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với cơ quan nghiệp vụ cấp trên, Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng Hiến binh tỉnh Svay Riêng đấu tranh với một tụ điểm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia nhằm vào người Việt Nam. Sau quá trình điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 56 bị can về tội “Lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử chiếm đoạt tài sản”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Phước tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật. Ảnh: LK

Tăng cường tuần tra khép kín địa bàn

Với phương châm chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, không để bị động, bất ngờ, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn khu vực biên giới.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã tổ chức 11.572 lượt tổ/74.295 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới; tổ chức 28 đội tuần tra song phương/280 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; thực hiện 5.234 lượt tổ/26.985 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát lưu động. Cùng với đó, dọc theo đường biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh duy trì hoạt động hiệu quả 64 chốt thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.

Tại Chốt phòng, chống xuất nhập cảnh số 2, Đồn Biên phòng Phước Chỉ, chúng tôi gặp Đại úy Trần Huỳnh Vũ, Đội trưởng Đội Tham mưu hành chính (Đồn Biên phòng Phước Chỉ) cùng tổ công tác vừa hoàn thành một chuyến tuần tra trở về. Những khuôn mặt rám nắng, những giọt mồ hôi còn đọng trên áo phần nào cho thấy sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ sau nhiều giờ thực hiện nhiệm vụ dưới thời tiết oi bức.

Đại úy Trần Huỳnh Vũ cho biết: Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ tại chốt thường xuyên thay phiên nhau tuần tra, kiểm tra từng khu vực đường biên, cột mốc. Do đó, tại khu vực Chốt cảnh giới Tháp Cổ, từ khi thành lập đến nay chưa phát hiện trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, cũng như hoạt động của tội phạm khác. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ không vì thế mà chủ quan, lơ là. Bởi chỉ cần một phút mất cảnh giác, các đối tượng xấu có thể lợi dụng sơ hở để đưa người, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Giáp, phát huy những kết quả đạt được, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình; duy trì nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát; chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên biên giới và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đổi mới công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

Với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sự gắn bó máu thịt với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.