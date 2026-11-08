Siết chặt công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Hoạt động khai thác, chế biến vật liệu xây dựng trên địa bàn được quản lý chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên - Ảnh: H.C

Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, sở đã kiểm tra, thẩm định, cấp và cấp lại 18 giấy phép sử dụng VLNCN; tổ chức 3 lớp huấn luyện, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho 36 người quản lý tại các tổ chức, DN hoạt động trong lĩnh vực này. Sở cũng tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn cho các đối tượng liên quan thuộc 24 tổ chức, DN. Công tác kiểm tra việc quản lý, bảo quản, sử dụng VLNCN được triển khai thường xuyên; các phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động nổ mìn khai thác đá tại một số địa bàn được sở phối hợp xác minh, xử lý dứt điểm.

Trong lĩnh vực hóa chất, Sở Công thương tập trung hướng dẫn DN thực hiện các quy định mới của Luật Hóa chất và văn bản hướng dẫn thi hành; tham mưu cấp 3 giấy phép nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 1, thu hồi các giấy chứng nhận, chứng chỉ không còn đủ điều kiện theo quy định. Tình hình đầu tư, sản xuất của các DN hóa chất, khai thác và chế biến khoáng sản được theo dõi thường xuyên, nhằm kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, sở đã cấp 25 giấy phép cho các DN trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn các đơn vị vận tải chấp hành quy định về điều kiện, quy trình và yêu cầu an toàn, nhất là trong vận chuyển bằng ô tô. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế nguy cơ mất an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa.