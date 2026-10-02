Quy định này nhằm tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư và siết chặt công tác hậu kiểm về phòng cháy, chữa cháy.

Theo Cục C07, việc ban hành Nghị định số 347/2026/NĐ-CP nhằm cụ thể hóa quy định trên theo hướng chuyển một phần từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” gắn với quản lý rủi ro. Cụ thể, khi thiết kế công trình đã tuân thủ đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy - vốn đã được Bộ Công an soát xét, sửa đổi theo hướng tường minh, dễ tiếp cận thì chủ đầu tư chỉ cần thi công và tổ chức nghiệm thu theo thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt.

Kể từ ngày 1-7-2026, các thủ tục nghiệm thu và kiểm tra nghiệm thu của cơ quan công an chính thức được bãi bỏ. Chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu, chủ động đưa công trình vào khai thác, sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả của mình.

Nhằm hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện quy định mới, Cục C07 ban hành văn bản số 3038/C07-P3, P4 ngày 28-8-2026 triển khai đến công an các địa phương và phát hành bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết đăng tải rộng rãi trên cổng thông tin điện tử.

Cục C07 và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ địa phương cũng đã kiện toàn các tổ công tác và thiết lập kênh tiếp nhận, giải đáp 24/7 qua số điện thoại thường trực, hộp thư điện tử và chuyên mục “Hỏi - đáp về phòng cháy, chữa cháy”.

Cán bộ Học viện Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) sử dụng robot chữa cháy. Ảnh minh họa: LÊ HIẾU

Nghị định số 347/2026/NĐ-CP cũng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, khai thác dữ liệu điện tử, đồng thời cắt giảm đối tượng phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế khi điều chỉnh trong quá trình thi công.

Theo quy định mới, chỉ những trường hợp thay đổi lớn (như làm giảm khoảng cách phòng cháy, chữa cháy, thay đổi kích thước đường bãi đỗ xe chữa cháy, giảm bậc chịu lửa, tăng số tầng, thay đổi giải pháp khoang cháy, lối thoát nạn, hệ thống báo cháy, chữa cháy hoặc máy bơm) mới phải thực hiện thủ tục thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh.

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính cũng được rút ngắn khi giảm từ 15 ngày xuống 10 ngày làm việc đối với công trình nhóm A; từ 10 ngày xuống 6 ngày làm việc đối với công trình nhóm B. Quy trình tiếp nhận, trả kết quả được thực hiện trên môi trường điện tử.

Theo Cục C07, việc cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa hồ sơ và ứng dụng dịch vụ công toàn trình giúp giảm số lần đi lại, thời gian chờ đợi và chi phí tuân thủ (như in ấn, sao chụp, lưu trữ, thuê tư vấn). Đồng thời, việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu và nới lỏng các thủ tục điều chỉnh thiết kế giúp chủ đầu tư chủ động đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sớm đưa công trình vào sản xuất, kinh doanh.