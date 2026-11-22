Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ trong năm 2025 và 2026, Khu Quản lý đường bộ II đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế.

Kiểm tra công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tại cầu Cửa Hội. Ảnh: Cục Đường bộ.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác bảo dưỡng thường xuyên, tiến độ sửa chữa đường bộ; hiện trạng mặt đường, cầu, cống, hệ thống thoát nước, biển báo, hành lang an toàn giao thông và việc bảo vệ kết cấu hạ tầng.

Qua kiểm tra, các địa phương cơ bản chủ động tiếp nhận, tổ chức quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ, duy trì giao thông thông suốt và triển khai nhiều công trình sửa chữa.

Trong năm 2026, Nghệ An triển khai 30 công trình sửa chữa với tổng giá trị hợp đồng khoảng 350 tỷ đồng. Hà Tĩnh thực hiện 16 dự án, trong đó 12 dự án đã hoàn thành, 4 dự án còn lại đạt khối lượng trên 85%.

Quảng Trị triển khai 8 công trình với tổng mức đầu tư gần 176 tỷ đồng; TP Huế thực hiện 4 công trình trên Quốc lộ 49 và 49B, tổng giá trị hợp đồng khoảng 61,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên kiểm tra thực tế cũng ghi nhận một số tồn tại như mặt đường xuất hiện ổ gà, hằn lún; hệ thống thoát nước, biển báo và vạch sơn kẻ đường tại một số vị trí chưa bảo đảm.

Đáng chú ý có biển báo bị che khuất hoặc bố trí chưa hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trên cơ sở đó, Khu Quản lý đường bộ II đã có văn bản đề nghị các Sở Xây dựng rà soát, khắc phục tồn tại, ưu tiên những vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Tăng cường kiểm tra chất lượng bảo dưỡng thường xuyên, đôn đốc tiến độ sửa chữa và chủ động phương án phòng, chống thiên tai.

Đối với các tuyến quốc lộ đã phân cấp, việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý đường bộ Trung ương và địa phương có ý nghĩa quan trọng, nhất là tại khu vực miền Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ, sạt lở.