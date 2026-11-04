Siết chặt các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường

Chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm để răn đe

Tại họp báo Chính phủ trưa 4/11, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường theo Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 30/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề ngăn chặn bạo lực học đường. Ảnh: Nhật Bắc

Trong đó, nhóm giải pháp thứ nhất, tăng cường giáo dục, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường; tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống lịch sử dân tộc, văn hóa ứng xử, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ và nhận diện tác hại trên môi trường trực tuyến; bồi dưỡng giáo viên kỹ năng xử lý tình huống sư phạm; phối hợp với gia đình nắm bắt tâm lý học sinh.

“Nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm, theo dõi diễn biến tâm lý, nhận diện những khó khăn của học sinh để có biện pháp hỗ trợ kịp thời; phát huy vai trò của phòng tư vấn tâm lý học đường”, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Công an triển khai Kế hoạch phối hợp số 113, ngày 30/7/2026 nhằm tăng cường bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trong học sinh. Kế hoạch đã được triển khai tại 34/34 tỉnh, thành phố; 95,66% cơ sở giáo dục đã ký kết phối hợp với công an địa phương.

Nhóm giải pháp thứ hai, theo ông Đoàn Trung Kiên là can thiệp kịp thời, xử lý nghiêm và bảo vệ người bị bạo lực học đường. Khi xảy ra vụ việc, nhà trường phải lập tức ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn, sơ cứu, cấp cứu và hỗ trợ người bị ảnh hưởng; thông báo, phối hợp với gia đình, cơ quan có thẩm quyền và bảo quản các thông tin, tài liệu cần thiết.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh: “Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, phải chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ”.

Đại diện Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, quá trình xử lý và cung cấp thông tin phải bảo vệ đời tư, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của giáo viên, học sinh, đặc biệt trẻ em.

Nhóm giải pháp thứ ba, tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ sau vụ việc và phòng ngừa tái diễn. Nhà trường cần phối hợp với cơ sở y tế, chuyên gia và gia đình hỗ trợ tâm lý cho giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng; theo dõi quá trình phục hồi, bảo đảm điều kiện tiếp tục dạy và học an toàn. Đối với học sinh có hành vi bạo lực, việc xử lý phải đi đôi với giáo dục, tư vấn, giám sát và khắc phục hành vi nhằm tránh tái phạm.

Nhóm giải pháp thứ tư, siết chặt an ninh trường học, nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ sở giáo dục. Các trường tiếp tục rà soát công tác bảo vệ, kiểm soát chặt chẽ người ra vào trường, nhận diện nguy cơ tại cổng trường, trong khuôn viên và trên môi trường mạng; đồng thời, tăng cường kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục và các cá nhân liên quan khi để xảy ra bạo lực học đường hoặc chậm xử lý vụ việc.

Hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng, chống bạo lực học đường

Liên quan đến kiến nghị sửa đổi Thông tư số 19, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết, Bộ đã giao Vụ Học sinh, sinh viên tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thông tư; tiếp thu ý kiến của nhà giáo, cơ sở giáo dục, phụ huynh và chuyên gia để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi cần thiết, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và các quy định pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát các quy định hiện hành, nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80/2017/NĐ-CP, ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Trọng tâm sửa đổi, làm rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, người đứng đầu và các cơ quan liên quan; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, quy trình tiếp nhận thông tin, cảnh báo, can thiệp, xử lý và hỗ trợ sau vụ việc; đồng thời, thống nhất dữ liệu, chế độ báo cáo để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc