Siết chặt ATGT, vệ sinh môi trường tại dự án hạ tầng giao thông
Thành phố hiện đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Cùng với yêu cầu về tiến độ, công tác bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường cũng cần được kiểm soát chặt chẽ. Phòng Kiểm tra - Sở Xây dựng Hà Nội đã tiến hành kiểm tra thực tế tại công trường nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, đảm bảo ATGT và vệ sinh môi trường tại khu vực đang thi công.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/siet-chat-atgt-ve-sinh-moi-truong-tai-du-an-ha-tang-giao-thong-420896.htm