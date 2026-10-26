Siết chặt an toàn và phòng, chống thiên tai trong hoạt động khai thác khoáng sản

Khu vực khai thác đá của DNTN Quang Vũ tại xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng tạo ra hố sâu, nước đọng lại, nguy hiểm

Thực hiện Quyết định số 87/2026/QĐ-UBND ngày 12/10/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản và các công trình hạ tầng khác trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản. Đây được xem là động thái chủ động nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn, sạt lở, tai nạn liên quan đến các khu vực mỏ, đặc biệt là các moong khai thác đã hình thành hố chứa nước sâu, nguy hiểm trong mùa mưa lũ.

Yêu cầu nghiêm ngặt đối với các đơn vị khai thác

Theo Sở Công Thương, các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, thu hồi khoáng sản trên địa bàn tỉnh phải thực hiện các yêu cầu trọng tâm: Phải khai thác theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế mỏ và các quy định trong giấy phép khai thác, văn bản cho phép thu hồi khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền. Tuyệt đối tuân thủ ranh giới, diện tích, độ sâu, thời gian quy định. Có biện pháp giảm độ sâu phần đáy moong, đảm bảo thoát nước, không để tạo thành hố chứa nước sâu mất an toàn.

Các đơn vị phải thực hiện rào, chắn xung quanh khu vực đã tác động khai thác, đặc biệt phía trên các vách moong hiện hữu và khu vực đã tạo thành hố chứa nước. Cắm biển báo nguy hiểm rõ ràng, bố trí lực lượng bảo vệ thường xuyên kiểm tra, ngăn không để người dân, gia súc vào khu vực mỏ. Đặc biệt nghiêm cấm việc tắm, bơi lội tại hồ chứa nước trong moong, đi lại trên vách, bờ moong.

Thường xuyên kiểm soát khu vực khai thác và các khu vực liên quan. Khi phát hiện dấu hiệu không bảo đảm an toàn như sạt, trượt, lở đất, đá phải dừng ngay hoạt động khai thác, chế biến, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Đối với khu vực sườn dốc có nguy cơ sạt lở, vùng thấp trũng thường ngập lũ, doanh nghiệp phải có phương án sơ tán cán bộ, người lao động; di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị đến nơi an toàn khi nhận cảnh báo bão, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và khắc phục sự cố môi trường sau bão, mưa lớn, ngập lũ theo hồ sơ khai thác.

Sở Công Thương nhấn mạnh, các đơn vị phải có các biện pháp phòng, chống sự cố, chủ động về lực lượng, phương tiện để sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhất là vào mùa mưa bão. Đảm bảo an toàn lao động và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra sự cố mất an toàn gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và tài sản.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường, tuân thủ các quy định của giấy phép môi trường sau khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực.

Mỏ đá do Công ty TNHH Xây dựng Trường Hải khai thác tại xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng cũng tạo ra hố sâu, có thể gây ra nguy hiểm cho những người dân đi lại ở gần khu vực khai thác

Trách nhiệm của chính quyền cơ sở

Tổ chức tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống thiên tai để đảm bảo an toàn cho con người và tài sản.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép. Đồng thời kiểm tra, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Tiếp nhận thông tin liên quan khi xảy ra sự cố thiên tai, kịp thời có biện pháp xử lý để đảm bảo tính mạng con người và tài sản.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 06/2026/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Việc siết chặt công tác phòng, chống thiên tai trong hoạt động khai thác khoáng sản không chỉ là yêu cầu về an toàn lao động, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ môi trường đất, nguồn nước và hệ sinh thái nông nghiệp – là nền tảng cho phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững tại Lâm Đồng, địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu cả nước./.