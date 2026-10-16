Siết chặt an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục

Bếp ăn bán trú Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân (phường Tam Hiệp) là một trong những mô hình bếp điểm của thành phố Đồng Nai.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, 9 tháng của năm 2026, ngành y tế đã kiểm tra 161 cơ sở, xử phạt hành chính 48 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 640 triệu đồng. Riêng đợt kiểm tra liên ngành giữa tháng 9-2026, lực lượng chức năng đã xử phạt 72 triệu đồng đối với 3 nhà thầu và 1 trường học, đồng thời đình chỉ 1 căn tin trường học do thiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo ông Trần Minh Tám, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác an toàn thực phẩm học đường vẫn đối mặt với nhiều thách thức, từ nguy cơ ô nhiễm nguồn nguyên liệu, điều kiện cơ sở vật chất chưa đồng đều cho đến việc giám sát nhà cung cấp chưa duy trì thường xuyên.

Để kiểm soát nguy cơ từ gốc, ngành y tế đề nghị nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục và đẩy mạnh sự phối hợp kiểm tra liên ngành. Các trường học được yêu cầu công khai, minh bạch thực đơn, nguồn gốc thực phẩm, phát huy vai trò giám sát của ban đại diện cha mẹ học sinh, đồng thời siết chặt khâu lựa chọn nhà cung ứng. Việc chuẩn hóa hạ tầng theo quy trình bếp ăn một chiều, thực hiện nghiêm kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn là yêu cầu bắt buộc nhằm ngăn chặn tuyệt đối nguy cơ ngộ độc, hướng tới môi trường học đường an toàn, lành mạnh.