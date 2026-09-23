Siết chặt an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh làm việc với trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Xín Mần về nội dung an toàn thực phẩm khu bếp ăn của nhà trường.

Cùng với đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, tại các địa phương cũng tiến hành rà soát, kiểm tra tại 117/124 xã, phường với tổng số 1.005 bếp ăn tập thể trường học. Đợt kiểm tra ghi nhận đa số cơ sở giáo dục đã có ý thức chấp hành quy định an toàn thực phẩm và chủ động khắc phục các tồn tại trước năm học mới. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số bếp ăn tại các xã Kim Bình, Tát Ngà, Quảng Nguyên còn sử dụng nước giếng khoan, nước từ các khe, nguồn chưa qua kiểm định. Về quy trình kỹ thuật, nhiều trường học chưa ghi chép đầy đủ sổ kiểm thực 3 bước, dán tem niêm phong mẫu thức ăn lưu không kín hoặc bỏ qua bước lưu mẫu. Một số trường học tại phường Minh Xuân, phường Bình Thuận, xã Chiêm Hóa, xã Sủng Máng chưa đảm bảo về cơ sở vật chất như: Bếp ăn chưa bố trí theo nguyên tắc một chiều, thiếu kho bảo quản, chạn bát không chống được côn trùng và chưa có hệ thống xử lý nước thải.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra bếp ăn của trường Tiểu học Hồng Thái.

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay những vi phạm. Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ phối hợp với các sở, ngành ban hành hướng dẫn thống nhất về thẩm định đơn vị cung cấp suất ăn; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và ngành Giáo dục khẩn trương xử lý triệt để nguồn nước sinh hoạt, nâng cấp hạ tầng bếp ăn vùng cao và tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.