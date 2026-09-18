Siết chặt an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Chợ Trung thu truyền thống Phố cổ

Chợ Trung thu truyền thống Phố cổ năm 2026 diễn ra từ ngày 11-9 đến ngày 25-9-2026 (tức từ ngày 1 đến 15-8 âm lịch) trên tuyến phố Hàng Mã (từ nút giao Hàng Mã – Đồng Xuân đến nút giao Hàng Mã – Hàng Cót, Hàng Lược) và khu vực trước cửa chính Chợ Đồng Xuân. Để bảo đảm an toàn PCCC&CNCH, Đội CC&CNCH khu vực số 7 (Phòng PC07 - Công an thành phố Hà Nội) đã chủ động phối hợp với Công an phường và UBND phường Hoàn Kiếm thành lập các tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp đối với các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là trên tuyến phố Hàng Mã.

Lực lượng chức năng tiến hành rà soát việc quản lý các mặt hàng chứa nhiều chất dễ cháy như đồ chơi trẻ em, đồ trang trí bằng giấy, nhựa, thùng carton và đồ thủ công mỹ nghệ; yêu cầu các hộ kinh doanh thu gom chất thải dễ cháy vận chuyển ra ngoài hằng ngày.

Công tác kiểm tra tập trung siết chặt an toàn hệ thống điện chiếu sáng, trang trí và điện sinh hoạt tạm thời; nghiêm cấm kéo mắc điện tạm bợ, yêu cầu sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện và lắp đặt thiết bị bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch.

Các chủ hộ kinh doanh kí biên bản cam kết về đảm bảo thực hiện các phương án an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong đợt cao điểm Trung thu.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác hướng dẫn các chủ gian hàng sắp xếp mặt bằng kinh doanh gọn gàng, duy trì khoảng cách an toàn PCCC giữa các cụm quầy hàng và tuyệt đối không lấn chiếm lòng đường, đường nội bộ để bảo đảm lối đi thoát nạn cũng như đường tiếp cận cho phương tiện chữa cháy.

Lực lượng kiểm tra rà soát việc trang bị bình chữa cháy ban đầu, yêu cầu mỗi gian hàng, quầy hàng kinh doanh phải có tối thiểu từ 1 đến 2 bình chữa cháy bột MFZ4 ở vị trí dễ thấy, dễ lấy và chủ cơ sở phải sử dụng thành thạo.

Trước đó, Đội CC&CNCH khu vực số 7 chủ động phối hợp cùng Công an phường và UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC đối với các hộ, cơ sở kinh doanh (đặc biệt là tuyến phố Hàng Mã). Tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức và kỹ năng PCCC cho người dân trước, trong và sau thời gian diễn ra chợ Trung thu.

Ông Hoàng Văn Đoàn (Tiểu thương chợ Hàng Mã) chia sẻ: "Chúng tôi là những hộ kinh doanh tại chợ, chúng tôi cũng ý thức hơn ai hết về việc phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt khi các mặt hàng đồ chơi trung thu phần lớn là các sản phẩm dễ cháy. Hiện tại, cơ sở nhà tôi đã chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, khi có sự cố xảy ra có thể ứng phó ngay".

Chị Phạm Ngọc Anh (Tiểu thương tại 78 Hàng Mã) cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng hồ sơ an toàn phòng cháy, phương án chữa cháy, chuẩn bị các phương tiện chữa cháy như bình bột... Các tiểu thương chúng tôi cũng đã tham gia lớp tập huấn an toàn phòng cháy chữa cháy tại phường. Đảm bảo, nếu có sự cố xảy ra thì mỗi người đều có thể lập tức ứng phó với sự cố".

Thiếu tá Ngô Viết Quyết (Đội CC&CNCH khu vực số 7, Phòng PC07 - Công an thành phố Hà Nội) cho biết, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Chợ Trung thu truyền thống Phố cổ năm 2026, đơn vị đã chủ động phối hợp với UBND và Công an phường Hoàn Kiếm tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là tại tuyến phố Hàng Mã. Bên cạnh việc tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC cho người dân xuyên suốt trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội, lực lượng chức năng đã xây dựng và phổ biến chi tiết phương án CC&CNCH để cán bộ, chiến sĩ cùng Nhân dân nắm rõ quy trình phối hợp, bảo đảm ứng phó và cứu hộ kịp thời khi xảy ra sự cố; đồng thời duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu trong suốt quá trình diễn ra Chợ Trung thu.

Bên cạnh đó, lực lượng PCCC tiến hành rà soát tình trạng kỹ thuật của các trụ nước chữa cháy đô thị tại 18 Hàng Lược, 18 Hàng Cót, 9 Hàng Lược, đầu phố Hàng Cót và trụ ngầm trước cửa Chợ Đồng Xuân, bảo đảm lưu lượng cấp nước, sẵn sàng phục vụ chữa cháy.

Chợ Trung thu truyền thống phố cổ trên phố Hàng Mã là một trong những địa điểm thu hút đông đảo du khách và người dân mỗi dịp trung thu.

Trong suốt quá trình diễn ra Chợ Trung thu truyền thống Phố cổ năm 2026, Đội CC&CNCH khu vực số 7 phối hợp cùng Công an phường Hoàn Kiếm tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, quyết tâm bảo đảm chợ Trung thu luôn an toàn tuyệt đối về PCCC.