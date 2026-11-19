Chủ động nhận diện nguy cơ cháy, nổ

Quá trình thi công các công trình xây dựng thường diễn ra đồng thời nhiều hoạt động, như lắp đặt hệ thống điện tạm, tập kết vật liệu, sử dụng thiết bị sinh nhiệt, hàn cắt kim loại... Đây đều là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, tại những công trình có nhiều công nhân làm việc, vật tư, vật liệu tập kết với khối lượng lớn, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Thực tế cho thấy, công tác bảo đảm an toàn PCCC tại công trường không chỉ phụ thuộc vào việc trang bị phương tiện chữa cháy mà còn đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý và nhà thầu thi công. Từ việc bố trí hệ thống điện, kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt đến duy trì lối thoát nạn, tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ đều cần được thực hiện đồng bộ, thường xuyên.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác PCCC&CNCH của chủ đầu tư, đơn vị thi công tại công trường. Ảnh: CA

Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ, thời gian qua, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp với UBND các phường Dương Nội và Đại Mỗ tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại các công trình đang thi công trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, địa bàn do Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 quản lý hiện có 9 công trình đang trong quá trình thi công, xây dựng. Đây là những địa điểm được lực lượng chức năng đưa vào diện kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về PCCC&CNCH, đồng thời kịp thời hướng dẫn chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục những nguy cơ mất an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, tại các công trình, đoàn kiểm tra tập trung rà soát việc duy trì các điều kiện an toàn PCCC, trong đó chú trọng hệ thống điện tạm phục vụ thi công; việc sắp xếp, bảo quản vật tư, vật liệu dễ cháy; hoạt động hàn, cắt kim loại; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu; xây dựng phương án chữa cháy, thoát nạn và tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ.

Bên cạnh đó, đoàn cũng kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng, trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ cơ sở và các đơn vị liên quan trong suốt quá trình triển khai dự án. Qua đó, không chỉ đánh giá điều kiện an toàn tại thời điểm kiểm tra, mà còn hướng đến việc nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong toàn bộ quá trình thi công.

Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu

Kết quả, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 đã tiến hành kiểm tra 9/9 công trình, lập 9 biên bản kiểm tra và tham mưu ban hành 9 công văn kiến nghị, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình thi công.

Lực lượng chức năng hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị thi công việc bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa phục vụ công tác thi công đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: CA

Đáng chú ý, hoạt động kiểm tra được kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại công trường. Đoàn kiểm tra yêu cầu các chủ đầu tư, chủ cơ sở và đơn vị thi công quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; bố trí khoảng cách an toàn giữa các khu vực có nguy cơ cháy, nổ; không để vật liệu dễ cháy tập trung gần khu vực hàn, cắt kim loại. Các lối đi, lối thoát nạn phải được duy trì thông thoáng, không để vật tư, thiết bị và máy móc cản trở việc di chuyển khi xảy ra sự cố.

Đối với hệ thống điện tạm phục vụ thi công, các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra dây dẫn, thiết bị điện, bảo đảm lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật; không câu mắc điện tùy tiện, sử dụng điện quá tải hoặc để các thiết bị điện hoạt động trong điều kiện không bảo đảm an toàn. Đây là một trong những nội dung quan trọng bởi hệ thống điện tạm tại công trường thường xuyên phải thay đổi theo tiến độ và mặt bằng thi công.

Đoàn kiểm tra cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các nhà thầu trong việc tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC. Việc kiểm tra không nên chỉ thực hiện khi có đoàn chức năng mà cần trở thành hoạt động thường xuyên trong quá trình thi công. Những tồn tại, thiếu sót phải được phát hiện và khắc phục kịp thời, tránh để các nguy cơ mất an toàn kéo dài, phát sinh thành sự cố.

Cùng với các giải pháp về kỹ thuật, công tác xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ và trang bị kiến thức cho người lao động cũng được đặc biệt quan tâm. Chủ đầu tư, nhà thầu cần tổ chức tuyên truyền, tập huấn để công nhân nắm được nội quy PCCC, vị trí đặt phương tiện chữa cháy, đường thoát nạn và kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ. Khi phát hiện sự cố, người lao động phải biết cách báo động, thông báo cho lực lượng chức năng và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu phù hợp, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Thời gian tới, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC tại các công trình xây dựng trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Việc siết chặt công tác PCCC ngay từ quá trình thi công có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần ngăn ngừa những vụ cháy, nổ đáng tiếc, mà còn bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Để công tác này thực sự hiệu quả, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi chủ đầu tư và nhà thầu cần xác định bảo đảm an toàn PCCC là trách nhiệm xuyên suốt, không thể xem nhẹ hay chỉ thực hiện mang tính đối phó.