Quốc lộ 14B thi công dang dở, nguy cơ mất ATGT cao.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B có chiều dài hơn 7,5km, được khởi công từ cuối năm 2023, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2025. Tuy nhiên, đến nay, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở, công trường ngổn ngang. Đáng chú ý, tại một số đoạn, nhà thầu tổ chức thi công đồng thời cả hai bên tuyến khiến mặt đường bị thu hẹp, phương tiện lưu thông khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Thực tế, trên tuyến đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Mới đây, khoảng 2 giờ ngày 13-11-2026, tại khu vực phía bên phải tuyến, đầu cầu Lồng (Km27+070), thuộc địa bàn xã Hòa Vang, đã xảy ra vụ TNGT khiến 1 người tử vong. Trước đó, sáng 18-9-2026, một phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông qua đoạn Quốc lộ 14B (qua xã Hòa Vang) đang thi công đã bị xe tải lưu thông phía sau tông tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ lực lượng Cảnh sát giao thông khu vực Hòa Vang, ngày 13-11, đại diện Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát và nhà thầu thi công đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an và chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm ATGT.

Camera ghi lại hình ảnh người phụ nữ bị xe tải cán tử vong sáng 18-9 trên Quốc lộ 14B.

Trước tình trạng mất ATGT trên đoạn đường này, đặc biệt tại khu vực cầu Lồng, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 22123/SXD-QLXD về công tác bảo đảm ATGT tại Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B. Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, trong quá trình triển khai dự án, đơn vị thường xuyên theo dõi, đôn đốc và nhắc nhở các nhà thầu thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm ATGT.

Riêng khu vực cầu Lồng, hai bên tuyến đã được mở rộng, tổ chức phân luồng phục vụ thi công hơn 2 tháng qua; mặt đường cơ bản đáp ứng yêu cầu lưu thông và được bố trí hệ thống chiếu sáng vào ban đêm.

Qua kiểm tra thực tế, công tác bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, một số biển báo bị bám bụi, ảnh hưởng đến khả năng nhận diện của người tham gia giao thông. Sở Xây dựng đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống biển báo, bảo đảm khả năng quan sát, nhận biết, nhất là vào ban đêm.

Đáng chú ý, ngày 17-11-2026, Sở Xây dựng tiếp tục ban hành Công văn số 21646/SXD-QLXD, yêu cầu Tư vấn quản lý dự án và Tư vấn giám sát rà soát toàn diện công tác bảo đảm ATGT trên tuyến. Trong đó, nhà thầu phải bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo, hệ thống chiếu sáng và nhân lực điều tiết giao thông tại các vị trí đang thi công hoặc đã thi công dở dang, đang chờ triển khai các đợt tiếp theo.

Đối với những vị trí tổ chức thi công vào ban đêm, các đơn vị phải bố trí đầy đủ đèn cảnh báo, rào chắn có gắn vật liệu phản quang để người điều khiển phương tiện dễ dàng nhận biết từ xa, chủ động giảm tốc độ và lựa chọn hướng lưu thông an toàn.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các yêu cầu về bảo đảm ATGT trong quá trình thi công dự án. Đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của hợp đồng và pháp luật, không để những bất cập trong tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn của người và phương tiện lưu thông trên tuyến.