Siết chặt an toàn giao thông tại khu vực các trường học ở xã Phúc Lộc

Ghi nhận tại khu vực Trường THCS Phúc Lộc, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các phương tiện do học sinh điều khiển; đồng thời kiểm soát việc chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm, biển số, gương chiếu hậu và điều kiện điều khiển phương tiện.

Điểm đáng chú ý trong quá trình kiểm tra là thay vì chỉ dừng phương tiện trên đường, lực lượng chức năng đưa học sinh cùng phương tiện vi phạm vào khu vực trường học để kiểm tra, xác định cụ thể lỗi và xử lý theo quy định. Cách làm này giúp quá trình kiểm tra được thực hiện ngay tại môi trường học đường, đồng thời tạo điều kiện để nhà trường, phụ huynh và học sinh cùng nắm bắt các vi phạm.

Lực lượng chức năng lập chốt trên các tuyến đường học sinh đi học kiểm tra, xử lý vi phạm. Ảnh: Phạm Công

Qua kiểm tra, nhiều lỗi được ghi nhận như không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có biển số, không có gương chiếu hậu và điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

Một số học sinh cho biết, dù thường xuyên được gia đình nhắc nhở về việc chấp hành quy định giao thông nhưng vẫn có lúc chủ quan khi di chuyển quãng đường ngắn.

Học sinh N.H.L., lớp 9, Trường THCS Phúc Lộc, cho biết trước khi đi học đã nhắc bạn ngồi sau mang theo mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, người bạn này không thực hiện và cả hai sau đó bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Việc kiểm tra không chỉ nhằm lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm mà quan trọng hơn là giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về giao thông. Ảnh: Phạm Công

“Trước khi đi, em cũng đã nhắc bạn mang theo mũ bảo hiểm nhưng bạn không mang. Qua lần này em thấy việc nhắc nhở nhau chấp hành quy định giao thông là rất cần thiết, vừa an toàn cho mọi người và vừa tránh bị xử phạt”, N.H.L. nói.

Tương tự, học sinh H.T.T. cho biết thường xuyên được bố mẹ nhắc đội mũ bảo hiểm khi đi học. Tuy nhiên, do nghĩ quãng đường từ nhà đến trường ngắn nên em đã chủ quan và không đội mũ. “Khi bị kiểm tra và xử lý, em nhận thấy việc chủ quan như vậy là không đúng và từ nay sẽ chú ý hơn khi tham gia giao thông”, H.T.T. chia sẻ.

Không chỉ học sinh vi phạm, quá trình kiểm tra còn ghi nhận tình trạng phụ huynh giao phương tiện cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

Phụ huynh H.L., trú tại xã Phúc Lộc, cho biết gia đình mua xe máy điện để con có phương tiện đi học do bố mẹ bận công việc. Tuy nhiên, khi mua phương tiện, gia đình chưa tìm hiểu đầy đủ các quy định liên quan đến độ tuổi và điều kiện để học sinh được phép điều khiển.

Công an phối hợp với nhà trường, kiểm tra phương tiện của học sinh. Ảnh: Phạm Công

“Gia đình mua xe chủ yếu để con có phương tiện đi học, vì công việc của bố mẹ khá bận. Chúng tôi chưa nghĩ kỹ về việc con phải đủ tuổi, đủ điều kiện mới được điều khiển phương tiện. Sau sự việc này, gia đình sẽ tìm hiểu kỹ hơn các quy định và quản lý việc sử dụng phương tiện của con”, phụ huynh H.L. cho biết.

Theo Đại úy Nguyễn Xuân Trường, Công an xã Phúc Lộc, qua kiểm tra thực tế, tình trạng học sinh vi phạm các quy định về giao thông vẫn còn xảy ra. Trong đó, phổ biến là không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có biển số, không có gương chiếu hậu hoặc chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định.

“Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi các em chưa có đầy đủ kỹ năng xử lý những tình huống bất ngờ trên đường. Chúng tôi khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, quản lý việc sử dụng phương tiện của con em mình, không giao phương tiện khi các em chưa đủ điều kiện điều khiển”, Đại úy Trường nói.

Cũng theo Đại úy Nguyễn Xuân Trường, việc kiểm tra, xử lý không chỉ nhằm lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm mà quan trọng hơn là giúp học sinh nhận thức rõ những nguy cơ có thể xảy ra khi không chấp hành quy định giao thông, từ đó nâng cao ý thức và hạn chế tái phạm.

Thiếu tá Lê Học Sỹ, Đội CSGT số 9 cho biết, thực tế kiểm tra tại khu vực trường học cho thấy, các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện không có biển số hoặc sử dụng phương tiện không đúng quy định vẫn xuất hiện ở lứa tuổi học sinh.

“Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện không có biển số hoặc sử dụng phương tiện không đúng quy định đều làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho chính các em và những người tham gia giao thông khác”, Thiếu tá Lê Học Sỹ nói.

Theo Thiếu tá Lê Học Sỹ, để hạn chế vi phạm, cần có sự phối hợp thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng. Bên cạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, phụ huynh cũng cần kiểm tra tình trạng phương tiện trước khi giao cho con sử dụng; đặc biệt không giao xe khi con chưa đủ tuổi hoặc chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Tại Phúc Lộc, đối với các trường hợp điều khiển xe trên 50cc khi chưa đủ tuổi, lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. Những trường hợp phụ huynh giao phương tiện cho con cũng được xem xét xử lý theo quy định.

Việc kiểm tra ngay tại khu vực trường học được lực lượng chức năng xác định là một trong những giải pháp nhằm tăng tính răn đe, đồng thời nâng cao nhận thức của học sinh và phụ huynh. Qua đó, góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật giao thông từ lứa tuổi học đường, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn và bảo đảm an toàn trên các tuyến đường quanh trường học.