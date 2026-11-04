Siết chặt an toàn giao thông đường thủy tại dự án cụm nút giao cầu Hòa Xuân

Tại buổi làm việc, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã hướng dẫn chi tiết cho đơn vị thi công các quy định bắt buộc về bố trí, duy trì hệ thống báo hiệu đường thủy. Lực lượng chức năng yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn luồng lách, tuyệt đối không để chướng ngại vật hay các hoạt động công trình làm cản trở lưu thông của phương tiện thủy. Thời gian tới, Cảnh sát đường thủy sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lục lượng CSGT làm việc với BQL dự án

Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng công an cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở chủ đầu tư, nhà thầu và đội ngũ công nhân nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn giao thông, an toàn lao động. Các đơn vị thi công không được tự ý tháo dỡ, di chuyển hệ thống báo hiệu và phải chủ động phát hiện, thông báo kịp thời khi xuất hiện nguy cơ mất an toàn.

Các bên cũng đã thống nhất kịch bản chi tiết về phối hợp xử lý sự cố, tổ chức cảnh báo, cứu hộ cứu nạn, cũng như hướng dẫn tàu thuyền né tránh khu vực nguy hiểm và khắc phục nhanh các bất cập phát sinh trước khi khôi phục lưu thông bình thường.

Lắp đặt hệ thống biển báo tại dự án

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo chủ đầu tư và đơn vị thi công cần nâng cao trách nhiệm, duy trì nghiêm hệ thống báo hiệu và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong suốt quá trình xây dựng. Đối với người điều khiển phương tiện thủy, khi di chuyển qua khu vực công trình cần chú ý quan sát, chủ động giảm tốc độ, tuân thủ nghiêm hệ thống báo hiệu và sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công Hạnh