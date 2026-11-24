Người dân đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam".

Với quy mô tổ chức lớn, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11, dự kiến thu hút đông đảo đại biểu và người dân đến tham gia; cùng với đó là lưu lượng phương tiện đổ về khu vực Sận vận động Quốc gia Mỹ Đình tăng cao, nhất là trước và sau thời điểm diễn ra chương trình.

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã chủ động khảo sát thực địa, rà soát các tuyến đường, nút giao trọng điểm và khu vực có nguy cơ ùn tắc để xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại Sân vận động Mỹ Đình.

Kiểm soát an ninh tại các cổng ra, vào Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Lực lượng công an thực hiện phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực diễn ra sự kiện.

Từ đầu giờ chiều 24/11, các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã có mặt tại các vị trí được phân công, trực tiếp phân luồng, điều tiết, hướng dẫn phương tiện trên các tuyến đường dẫn về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Tại các nút giao trọng điểm, lực lượng CSGT tập trung điều hành dòng phương tiện theo tình hình thực tế, chủ động giải quyết những khu vực có mật độ giao thông tăng cao và hướng dẫn người dân lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình.

Đội CSGT đường bộ số 6 xử lý các trường hợp đỗ, dừng xe sai quy định trên tuyến Lê Quang Đạo.

Cùng với lực lượng CSGT, Công an các phường trên địa bàn đã bố trí cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực công cộng và xung quanh sân vận động. Các tổ công tác tập trung nắm tình hình, hướng dẫn người dân, kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị; kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.

CSGT điều tiết các phương tiện tại nút giao Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long.

Lực lượng Cảnh sát cơ động cũng được triển khai tại các vị trí theo phương án, phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn khu vực tổ chức chương trình, duy trì tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Với sự phân công cụ thể, phối hợp chặt chẽ và duy trì thông tin liên lạc thông suốt, các đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ theo địa bàn, lĩnh vực được giao, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Công an phường Từ Liêm triển khai phương án trên tuyến Lê Quang Đạo.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, các lực lượng Công an Thủ đô quyết tâm triển khai đồng bộ các biện pháp, bảo đảm an ninh trật tự và giao thông an toàn, thông suốt, góp phần vào thành công của Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo phương án, trong suốt thời gian trước, trong và sau khi kết thúc chương trình, Công an thành phố tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, nhất là thời điểm đông đảo khán giả ra về sau chương trình.