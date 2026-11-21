Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ kiểm tra thực tế tại khu vực khán đài A, nơi tổ chức giải đua ghe Ngo.

Các hoạt động nổi bật gồm chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và khai mạc lễ hội; giải đua ghe Ngo; lễ cúng Trăng; trình diễn thả đèn nước, ghe Cà Hâu; hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền.

Đây là sự kiện văn hóa quan trọng nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, đồng thời quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa Cần Thơ đến du khách trong và ngoài nước.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ kiểm tra thực tế tại hội chợ.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao đổi với lãnh đạo đơn vị nghiệp vụ về công tác phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm.

Để bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động lễ hội, Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại khu vực khán đài A, nơi tổ chức giải đua ghe Ngo; khu đô thị 5A, nơi diễn ra hội chợ xúc tiến thương mại và các tuyến đường, địa điểm tập trung đông người.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác rà soát công tác bố trí lực lượng, phương tiện, phương án phân luồng giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện bảo đảm an toàn tại những khu vực trọng điểm.

Sau khi kiểm tra, Đại tá Bùi Đức An có buổi làm việc với Công an phường Phú Lợi, Công an phường Sóc Trăng và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có ông Lê Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lợi; ông Huỳnh Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Sóc Trăng cùng đại diện Ban Chỉ huy Quân sự hai phường và các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện Công an hai phường và các đơn vị nghiệp vụ báo cáo kết quả triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự; công tác huy động, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và cơ chế phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, các đơn vị đã chủ động nắm tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, bố trí lực lượng ứng trực, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Các đại biểu tham dự.

Lãnh đạo UBND phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng cũng nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương với lực lượng Công an, Quân sự, phát huy vai trò của các lực lượng tại cơ sở nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động lễ hội.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Bùi Đức An ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong công tác chuẩn bị và triển khai phương án bảo vệ lễ hội.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng thời, Đại tá Bùi Đức An yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung phương án bảo đảm an ninh, trật tự phù hợp với tình hình thực tế; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, bố trí lực lượng, phương tiện tại từng địa điểm, từng hoạt động.

Đặc biệt, phải chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Bùi Đức An yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là tại các khu vực tập trung đông người; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bên cạnh đó, các lực lượng cần phối hợp kiểm tra an toàn thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa tại hội chợ và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phục vụ lễ hội; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động phân luồng, điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc và tai nạn, nhất là tại những tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức giải đua ghe Ngo.

Lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo UBND phường Phú Lợi phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, chuẩn bị phương án cứu nạn, cứu hộ tại khu vực đua ghe Ngo, hội chợ và những nơi tập trung đông người.

Riêng Công an phường Phú Lợi và Công an phường Sóc Trăng, Đại tá Bùi Đức An yêu cầu thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Các đơn vị cần chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các nguồn lực, phát huy vai trò của lực lượng tại cơ sở, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ đầu, không để phát sinh phức tạp.

Ngoài ra, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; quán triệt cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Bùi Đức An nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ứng xử văn minh, lịch sự, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân và du khách; xử lý các tình huống đúng chức trách, thẩm quyền và quy định pháp luật.

Với sự chủ động triển khai các phương án và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, Công an TP Cần Thơ quyết tâm bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2026, góp phần để người dân, du khách tham gia lễ hội an toàn, vui tươi.