Kiểm soát xuyên suốt

Trong bối cảnh nhu cầu tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục ngày càng tăng, bảo đảm an toàn thực phẩm được TP.HCM xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Thời gian qua, thành phố triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát các khâu trong chuỗi cung ứng thực phẩm phục vụ học sinh.

Cụ thể, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM kiểm soát toàn bộ quá trình cung cấp thực phẩm, từ lựa chọn nguồn cung, giao nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến đến khi suất ăn được phục vụ cho học sinh.

Việc kiểm soát xuyên suốt nhằm kịp thời nhận diện, hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngay từ khâu đầu vào.

Cùng với đó, Sở ATTP triển khai 2 kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn. Nội dung tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật, điều kiện bảo đảm ATTP và những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến chất lượng suất ăn.

TP.HCM siết an toàn thực phẩm từ bếp ăn đến bàn ăn học sinh.

Sở ATTP đề nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu rà soát và lập danh sách các cơ sở giáo dục có bếp ăn, tiếp nhận suất ăn sẵn hoặc tổ chức căng tin.

Các trường có trách nhiệm thực hiện phiếu khảo sát, cung cấp thông tin phục vụ đánh giá năng lực và điều kiện ATTP của các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn. Để thống nhất cách thức triển khai, Sở ATTP đã tổ chức hướng dẫn cho khoảng 400 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn trên địa bàn TP.HCM.

Từ kết quả rà soát, cơ quan chức năng sẽ đánh giá nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như điều kiện ATTP tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học và các đơn vị cung cấp suất ăn.

Công tác kiểm tra được thực hiện kết hợp giữa kiểm tra định kỳ hằng tháng và kiểm tra đột xuất, gắn với việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm và nguy cơ ô nhiễm.

TP.HCM cũng từng bước số hóa và công khai mạng lưới các đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về cơ sở giáo dục, bếp ăn và các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn.

Phụ huynh tham gia giám sát

Không chỉ tăng cường vai trò quản lý của cơ quan chức năng và trách nhiệm của nhà trường, TP.HCM còn khuyến khích phụ huynh tham gia giám sát để nâng cao tính công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn học đường.

Sở ATTP đề nghị các cơ sở giáo dục phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, tạo điều kiện để phụ huynh theo dõi nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh.

Khi đủ điều kiện, phụ huynh có thể thực hiện test nhanh đối với một số nhóm nguyên liệu, thực phẩm có nguy cơ cao; kiểm tra khu vực chế biến và phản ánh những dấu hiệu bất thường đến nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Việc giám sát được thực hiện trên cơ sở phối hợp với nhà trường, theo tinh thần Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 và Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực tế, nhiều trường học trên địa bàn đã triển khai các hình thức để phụ huynh trực tiếp tham gia giám sát.

TP.HCM khuyến khích phụ huynh tham gia giám sát để nâng cao tính công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn học đường.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn cho phép phụ huynh đăng ký vào trường dùng bữa cùng con, qua đó theo dõi nguồn gốc nguyên liệu, cách phục vụ, khẩu phần và đối chiếu thực đơn với khay ăn thực tế.

Tại Trường THCS Phú Định (phường Bình Phú), phụ huynh có thể kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú. Nhà trường cũng công khai số điện thoại của hiệu trưởng, hiệu phó để tiếp nhận phản ánh.

Trong khi đó, Trường THPT Nguyễn An Ninh cung cấp thông tin về bữa ăn thông qua ứng dụng. Trường THPT Nguyễn Công Trứ sử dụng mã QR để cập nhật thông tin về suất ăn, nguyên liệu, chứng từ và đơn vị cung cấp.

Song song với kiểm soát và giám sát, ngành chức năng tiếp tục chủ động phòng ngừa, ứng phó và xử lý các sự cố, ngộ độc thực phẩm; tổ chức diễn tập tại những địa bàn trọng điểm, duy trì đường dây nóng và sẵn sàng điều tra, truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố.

Công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức ATTP cũng được tăng cường đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bếp ăn, học sinh và phụ huynh.

TP.HCM đồng thời đẩy mạnh phối hợp giữa các sở, ngành, Công an Thành phố và chính quyền địa phương trong kiểm tra, xử lý vi phạm. Qua đó, thành phố từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát, nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn cho bữa ăn học đường.