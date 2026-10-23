Siết an toàn phòng cháy tại các công trình phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc

Đoàn công tác kiểm tra Trung tâm Hội nghị triển lãm thuộc Dự án Trung tâm hội nghị APEC.

Trong hai ngày 22 và 23-10, đoàn công tác Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) đã kiểm tra tiến độ lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm hội nghị APEC, Khu đô thị Núi Ông Quán và các khu tái định cư; đồng thời ghi nhận tình hình triển khai, giải đáp vướng mắc của chủ đầu tư và nhà thầu.

Về thủ tục cấp phép cho phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó cục trưởng, trưởng đoàn cho biết các quy định đã được Nhà nước cắt giảm, đơn giản hóa. Ông đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, không để thủ tục hành chính ảnh hưởng tiến độ chung.

Đoàn kiểm tra khảo sát công trình, hạng mục phòng cháy, chữa cháy tại Ga hành khách T2 thuộc dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc.

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn xuyên suốt quá trình thi công. Những vị trí bị che khuất phải được kiểm tra kỹ trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo; nguồn lửa, nguồn nhiệt phải được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời bố trí phương tiện chữa cháy tại chỗ ở các khu vực có nguy cơ cao như phòng máy phát điện, bồn chứa xăng dầu và nơi hàn, cắt.

Các chủ đầu tư, nhà thầu được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, bảo đảm tiến độ và chất lượng các hạng mục phòng cháy, chữa cháy theo quy định, hướng đến đưa công trình vào vận hành an toàn, phục vụ Hội nghị APEC 2027.