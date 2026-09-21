Siết an toàn bữa ăn học đường từ nguồn nguyên liệu

Kiểm soát xuyên suốt từ bếp đến trường

Từ tháng 9-2026, Co.opmart Long Xuyên triển khai mô hình Bếp suất ăn học đường, bước đầu phục vụ khoảng 550 học sinh bán trú tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn dùng bữa trưa bán trú. Ảnh MINH XUÂN

Ghi nhận tại khu vực bếp Co.opmart Long Xuyên, thực phẩm được chế biến theo nguyên tắc bếp một chiều, hạn chế giao cắt giữa thực phẩm sống, bán thành phẩm và thức ăn đã chế biến. Nguồn nguyên liệu sử dụng được lấy từ chuỗi cung ứng của Saigon Co.op, trong đó ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và sản phẩm mang “Tick xanh trách nhiệm”. Trước khi đưa vào bếp, nguyên liệu được kiểm tra hồ sơ nhà cung cấp, hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ, khả năng truy xuất, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng, điều kiện vận chuyển, bảo quản và chất lượng cảm quan.

Sau khi chế biến, thức ăn được chia theo định lượng vào khay inox 5 ngăn, đóng gói và giữ nhiệt trước khi chuyển đến trường. Mô hình được thiết kế để phục vụ các trường trong bán kính khoảng 10km, với quy mô tham chiếu thời gian từ lúc nấu chín đến điểm giao khoảng 30 phút. Khi thức ăn đến trường, số lượng, cảm quan và nhiệt độ tiếp tục được kiểm tra. Các bên lập biên bản bàn giao trước khi chia suất phục vụ học sinh. Sau bữa ăn, khay được thu gom, vệ sinh, sấy và bảo quản để sử dụng cho lần tiếp theo.

Nhân viên Co.opmart Long Xuyên chuẩn bị suất ăn trước khi vận chuyển đến trường. Ảnh MINH XUÂN

Theo Saigon Co.op, Co.opmart Long Xuyên thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm trong 24 giờ theo quy định; mẫu suất ăn học đường được lưu riêng với mẫu thức ăn bán tại đơn vị hoặc quầy nóng. Các yếu tố như định lượng khẩu phần, số lượng và cơ cấu món ăn, thời gian và nhiệt độ chế biến, nhiệt độ thức ăn trước khi vận chuyển và khi bàn giao, nguy cơ nhiễm chéo, vệ sinh và bảo quản dụng cụ đều nằm trong quy trình kiểm soát.

Co.opmart Long Xuyên đã được Sở Công thương tỉnh An Giang cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 178-2026/GCNATTP-SCT. Phạm vi chứng nhận bao gồm sơ chế, chế biến nhiều nhóm thực phẩm, chế biến thức ăn sẵn và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trước khi triển khai, đơn vị cũng khảo sát khoảng cách vận chuyển, thời gian di chuyển, khu vực tiếp nhận và chia suất tại trường, điều kiện bảo quản thức ăn, diện tích bàn ăn, số học sinh mỗi bàn và điều kiện vệ sinh.

Thiết kế khẩu phần phù hợp học sinh tiểu học

Bên cạnh nguồn nguyên liệu, một yêu cầu khác của bữa ăn bán trú là khẩu phần phải phù hợp với độ tuổi và nhu cầu của học sinh. Theo mô hình đang triển khai, mức giá tham chiếu khoảng 42.000 đồng/suất, đã bao gồm VAT, gồm món mặn, món rau, canh, tráng miệng và một bữa xế giữa chiều. Thực đơn được thay đổi theo tuần và không lặp lại món trong vòng 14 ngày. Đáng chú ý, thực đơn do nhân viên y tế nhà trường đề xuất và được hiệu trưởng phê duyệt, thay vì đơn vị cung cấp suất ăn tự quyết định.

Khẩu phần được chia bằng khay inox 5 ngăn theo định lượng, được thay đổi theo tuần và do nhân viên y tế nhà trường đề xuất và được hiệu trưởng phê duyệt. Ảnh MINH XUÂN

Với học sinh tiểu học, món ăn được ưu tiên theo tiêu chí mềm, dễ ăn và phù hợp lứa tuổi. Cá nhiều xương được hạn chế, ưu tiên cá đã lọc xương; thịt được pha lóc, cắt thái theo khẩu phần. Những loại thực phẩm có xương dăm hoặc xương nhỏ khó xử lý cũng được hạn chế. Nhà trường và đơn vị cung cấp đồng thời trao đổi về những trường hợp học sinh dị ứng hoặc không sử dụng được một số nguyên liệu như cá biển, tôm và các thực phẩm khác để có phương án khẩu phần phù hợp. Đại diện Trường Tiểu học Lê Quý Đôn cho biết, nhà trường đánh giá cao chất lượng thực phẩm và quy trình phục vụ của hệ thống Co.opmart, đồng thời mong muốn tiếp tục phối hợp triển khai mô hình cung cấp suất ăn cho học sinh trong thời gian tới.

Từ quy mô khoảng 550 học sinh hiện nay, bếp suất ăn học đường tại Co.opmart Long Xuyên sẽ là cơ sở thực tế để tiếp tục theo dõi, đánh giá và hoàn thiện quy trình trước khi xem xét mở rộng. Ở góc độ thị trường, mô hình cũng mở thêm một hướng tham gia của hệ thống bán lẻ hiện đại vào lĩnh vực suất ăn tập thể. Thay vì chỉ cung ứng thực phẩm, nhà bán lẻ tham gia sâu hơn vào chuỗi từ nguồn hàng, kiểm soát chất lượng, chế biến đến vận chuyển. Với bữa ăn học đường, việc kiểm soát xuyên suốt các mắt xích này là cơ sở quan trọng để giảm rủi ro và tăng khả năng truy xuất khi phát sinh vấn đề.